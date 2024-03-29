СМИ: Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»
В Таджикистане девять человек задержали за связь с террористами, совершившими атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.
Источник агентства в спецслужбах республики уточнил, что речь идёт о жителях пригорода Душанбе.
Собеседник добавил, что задержанных также подозревают в связях с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство».
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что следователи получили доказательства связи атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов с украинскими националистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru