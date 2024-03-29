СМИ: Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»

В Таджикистане девять человек задержали за связь с террористами, совершившими атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Источник агентства в спецслужбах республики уточнил, что речь идёт о жителях пригорода Душанбе.

Собеседник добавил, что задержанных также подозревают в связях с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство».

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что следователи получили доказательства связи атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов с украинскими националистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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