Отравление по-астрахански: В регионе у 26 человек выявили сальмонеллез

ПОСТРАДАВШИЕ

28 июня в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Астраханской области у 26 человек подтвердили сальмонеллез после употребления готовой продукции. Речь идет о товарах из местного кулинарного магазина «Михайловский».

В ведомстве рассказали, что, согласно предварительной информации эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

«Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.