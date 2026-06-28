Отравление по-астрахански: В регионе у 26 человек выявили сальмонеллез
В Астраханской области Роспотребнадзор закрыл гастроном «Михайловский» после массового отравления граждан готовой едой.
В Астраханской области увеличилось количество человек, госпитализированных с отравлением. Известно, что они приобретали еду в местном гастрономе «Михайловский». По некоторым данным, причиной отравления могло стать употребление пострадавшими рыбных котлет. Роспотребнадзор уже закрыл магазин. При этом, по последним данным, общее число пострадавших достигло 26, еще один человек умер.
ПОСТРАДАВШИЕ
28 июня в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Астраханской области у 26 человек подтвердили сальмонеллез после употребления готовой продукции. Речь идет о товарах из местного кулинарного магазина «Михайловский».
В ведомстве рассказали, что, согласно предварительной информации эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.
«Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что в лаборатории ведомства проводят исследования проб готовой продукции, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пишет РИА Новости.
Известно, что горожане с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в больницы с 24 июня. 27 июня говорилось о 14 заболевших в Астраханской области. При этом в СУСК России по региону рассказали, что одна из пострадавших — 62-летняя женщина — скончалась спустя два дня после госпитализации. Отмечается, что у нее была выявлена тяжелая форма заболевания.
Telegram-канал Mash передавал, что люди отравились едой в астраханском гастрономе «Михайловский». Сообщалось, что все они покупали готовые обеды и ужины в магазине сети на улице Максаковой, и после приема пищи почувствовали боль в животе и тошноту.
Позже канал Baza в «Максе» написал, что в Астрахани с признаками отравления в инфекционное отделение поступили еще 10 человек. Сообщалось, что они покупали продукцию в «Михайловском» гастрономе.
По информации источника, у всех пострадавших выявили симптомы сильного отравления и подозрение на сальмонеллез, детей среди них нет. Кроме того, известно, что среди заболевших оказался экс-замминистра здравоохранения Астрахани Павел Джуваляков.
О ГАСТРОНОМЕ
В итоге в пресс-службе Роспотребнадзора Астраханской области объявили о закрытии гастронома «Михайловский» после массового отравления граждан. Там рассказали, что специалисты управления ведомства в регионе локализуют очаг сальмонеллеза. В ведомстве также добавили, что все заболевшие получают медицинскую помощь.
Выяснилось, что цехом по производству готовой еды и гастрономом, где она продавалась, владеет один и тот же предприниматель. Telegram-канал Baza писал, что готовую еду в гастрономы «Михайловский» поставляет компания «Наша Кухня», которая, как и сеть продуктовых магазинов, принадлежит бизнесмену Михаилу Дербасову.
Известно, что в ходе оперативной проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-гигиенических правил в работе пищевого цеха, где изготавливались котлеты. Согласно информации «РЕН ТВ», в Сети есть десятки жалоб от недовольных клиентов на некачественную продукцию в «Михайловском».
По факту массового отравления людей в Астраханской области было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки цеха, где изготавливали котлеты из судака, Роспотребнадзор выявил нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.
Сальмонеллез — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего оно протекает с поражением желудочно-кишечного тракта, но может протекать и в виде системного процесса с распространением на другие органы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Камышине под Волгоградом 16 человек отравились суши в кафе.
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