Путин: МС-21 - пример полной независимости России в авиастроении

«Независимость полная», - сказал глава государства во время осмотра лайнера в Жуковском ранее на этой неделе.

МС-21 - это российский проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолёта, предназначенный для замены Ту-154 и семейства Ту-204.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что летные испытания лайнера МС-21 планируется полностью завершить в первом квартале 2027 года, а его сертификация должна состояться до конца следующего года.

До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что МС-21 будет прямым конкурентом Airbus А320, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

