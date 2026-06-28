Путин: МС-21 - пример полной независимости России в авиастроении
Президент РФ Владимир Путин назвал самолёт МС-21 примером полной независимости России в авиастроении. Об этом сообщает ТАСС.
«Независимость полная», - сказал глава государства во время осмотра лайнера в Жуковском ранее на этой неделе.
МС-21 - это российский проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолёта, предназначенный для замены Ту-154 и семейства Ту-204.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что летные испытания лайнера МС-21 планируется полностью завершить в первом квартале 2027 года, а его сертификация должна состояться до конца следующего года.
До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что МС-21 будет прямым конкурентом Airbus А320, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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