СМИ: 14 человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии
14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего энергетической корпорации Saudi Aramco. Об этом сообщает государственное информагентство SPA.
По данным SPA, инцидент произошел в шесть часов утра в районе Рас-Танура.
«Погибли все 14 человек, находившиеся на борту», - сообщает SPA.
Отмечается, что все жертвы аварии являлись гражданами Саудовской Аравии. Начато расследование для установления причин катастрофы.
Ранее 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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