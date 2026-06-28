СМИ: 14 человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии

По данным SPA, инцидент произошел в шесть часов утра в районе Рас-Танура.

«Погибли все 14 человек, находившиеся на борту», - сообщает SPA.

Отмечается, что все жертвы аварии являлись гражданами Саудовской Аравии. Начато расследование для установления причин катастрофы.

Ранее 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».