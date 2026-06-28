СМИ: 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции

11 человек погибли при крушении легкомоторного самолета с парашютистами в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на префектуру.

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Как уточняет издание L'Est républicain, среди погибших пять инструкторов, пять парашютистов-любителей и пилот.

Ранее L'Est républicain сообщило, самолет с парашютистами, вылетевший с аэродрома Нанси-Эссе, упал около 11:00 в районе улицы Альенде в Трумбене (пригород Нанси на востоке Франции).

В прошлом году 10 человек, собиравшихся совершить прыжки с парашютом, пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Забайкальском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Крушение СамолётаПроисшествиеФранция

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