СМИ: 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции

Как уточняет издание L'Est républicain, среди погибших пять инструкторов, пять парашютистов-любителей и пилот.

Ранее L'Est républicain сообщило, самолет с парашютистами, вылетевший с аэродрома Нанси-Эссе, упал около 11:00 в районе улицы Альенде в Трумбене (пригород Нанси на востоке Франции).

В прошлом году 10 человек, собиравшихся совершить прыжки с парашютом, пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Забайкальском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».