СК: 14 человек заболели сальмонеллезом в Астрахани, 1 погиб

14 человек заболели сальмонеллезом в Астрахани, среди них четверо детей. Об этом сообщает СУСК России по Астраханской области.

После вечеринки в Подмосковье погибли 2 человека

В СК добавили, что одна из пострадавших женщин скончалась.

У всех госпитализированных лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Как пишет Telegram-канал Mash, люди отравились едой в астраханском гастрономе «Михайловский». Все они покупали готовые обеды и ужины в магазине сети на улице Максаковой. После приёма пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе.

Ранее два человека погибли, еще шестеро были госпитализированы в Подмосковном Солнечногорске в результате массового отравления во время празднования дня рождения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ОтравлениеАстраханская ОбластьРоссия

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