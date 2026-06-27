СК: 14 человек заболели сальмонеллезом в Астрахани, 1 погиб

В СК добавили, что одна из пострадавших женщин скончалась.

У всех госпитализированных лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Как пишет Telegram-канал Mash, люди отравились едой в астраханском гастрономе «Михайловский». Все они покупали готовые обеды и ужины в магазине сети на улице Максаковой. После приёма пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе.



Ранее два человека погибли, еще шестеро были госпитализированы в Подмосковном Солнечногорске в результате массового отравления во время празднования дня рождения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».