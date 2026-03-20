Потери фермеров из-за изъятия и уничтожения животных в ряде регионов превысили 1,5 миллиарда рублей прямого ущерба, сообщают «Известия». Непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств составляют еще 368,2 миллиона рублей. При этом под изъятие, уничтожение и другие меры в феврале-марте попали от 87 500 до 90 500 животных. Лисовский допустил, что к дополнительным затратам фермеров приведет не только новая закупка скота.

«Убытки – это всегда плохо. Насколько плохо, поймем, когда все это закончится. Там уже выделены деньги, выкупают скот. Прямые потери, конечно, будут компенсированы, но есть еще много косвенных. Если человек держал скотину, ему надо купить новую, вырастить и так далее. Косвенные потери будут больше прямых, но хотя бы прямые компенсируют. Там еще будет дезинфекция всех мест содержания. Какое-то время там нельзя будет держать скотину, это тоже определенный косвенный ущерб», - сказал он.