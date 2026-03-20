Профицитный товар: Как заражение скота ящуром отразится на стоимости мяса
Вспышки пастереллеза не приведут к росту цен на мясо, хотя фермеры ряда регионов и столкнутся с убытками, сказал НСН Сергей Лисовский.
Фермеры смогут частично компенсировать все убытки, к которым привела борьба с пастереллезом и бешенством в ряде регионов России, но ситуация не приведет к росту цен на мясо, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Сергей Лисовский.
Потери фермеров из-за изъятия и уничтожения животных в ряде регионов превысили 1,5 миллиарда рублей прямого ущерба, сообщают «Известия». Непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств составляют еще 368,2 миллиона рублей. При этом под изъятие, уничтожение и другие меры в феврале-марте попали от 87 500 до 90 500 животных. Лисовский допустил, что к дополнительным затратам фермеров приведет не только новая закупка скота.
«Убытки – это всегда плохо. Насколько плохо, поймем, когда все это закончится. Там уже выделены деньги, выкупают скот. Прямые потери, конечно, будут компенсированы, но есть еще много косвенных. Если человек держал скотину, ему надо купить новую, вырастить и так далее. Косвенные потери будут больше прямых, но хотя бы прямые компенсируют. Там еще будет дезинфекция всех мест содержания. Какое-то время там нельзя будет держать скотину, это тоже определенный косвенный ущерб», - сказал он.
При этом текущая ситуация, по словам собеседника НСН, может повлиять лишь на стоимость мяса в конкретных регионах.
«Мы производим много мяса, у нас его профицит. На стоимости мяса локально в регионе ситуация может повлиять, но глобально не скажется никак. Нужно поднимать вопрос вакцинирования. Больше внимания уделять развитию собственных производств вакцины. Больше разработок внедрять, финансировать. В этом отношении мы, конечно, делаем недостаточно. Однако многие сельхозники не хотят вакцинировать, потому что это дорого. У многих еще и предубеждение к вакцинам, там снижаются определенные показатели производственные. Надо продвигать политику вакцинирования», - заявил Лисовский.
Ранее в министерство сельского хозяйства России на фоне вспышек пастереллеза в Новосибирской области сообщили, что пострадавшим хозяйствам окажут всю необходимую поддержку. Правительство региона выделило около 200 млн рублей на компенсации. Выплату уже получили более 20 собственников. При этом, по данным СМИ, в регионе продолжают изымать скот, напоминает «Радиоточка НСН».
