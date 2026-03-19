«Рост числа заболевших я объясняю введенными запретами для контролирующих организаций — ветеринаров, санитарных врачей. Им никуда нельзя ходить, ничего нельзя проверять, надо дать возможность бизнесу. А бизнес что? Он у нас пока неграмотный. Сегодня была новость, что на компенсацию потерь выделили 300 миллионов рублей. Не могу сказать, много это или мало. Скорее всего, мало, ведь происходящее — почти поголовное уничтожение скота — означает то, что обилия мяса в регионе не будет», — сказал собеседник НСН.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии заксобрания сообщил, что власти вынуждены продлить строгие ветеринарные меры для сдерживания опасных заболеваний среди домашнего скота — несмотря на резкое недовольство сельских жителей.



Причиной стала введённая 16 марта чрезвычайная ситуация: в регионе зафиксированы вспышки бешенства и пастереллёза у животных. По информации министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, последние очаги инфекции выявили в начале марта. Для предотвращения дальнейшего распространения болезней заражённых животных изымают и подвергают вынужденному убою.



Проблема затронула и другие регионы: случаи заболеваний зарегистрированы в Омской, Томской, Свердловской, Самарской и Пензенской областях, а также в Забайкальском крае, Чувашии, Якутии и Республике Алтай. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минсельхоз координирует работу в регионах и держит ситуацию под контролем.

Ранее Онищенко в беседе с НСН выразил сильные сомнения относительно того, что заболевание попало в Россию через зараженный немецкий корм, и объяснил, почему это маловероятно.

