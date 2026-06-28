Сборная ДР Конго впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Сборная Демократической Республики Конго обыграла Узбекистан со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
В составе победителей голы забили Йоан Висса (68-я минута, с пенальти) и Ибрагим Майеле (78). У проигравших отличился Элдор Шомуродов (10).
В другом матче группы «K» сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью 0:0. Колумбийцы набрали 7 очков и заняли первое место, португальцы - 5 очков, став вторыми. В плей-офф из группы также вышла сборная Демократической Республики Конго с 4 очками. Узбекистан занял последнее место в группе, проиграв все три матча.
В 1/16 финала сборная Португалии 3 июля сыграет против Хорватии, Колумбия 4 июля встретится с Ганой, а сборная Демократической Республики Конго - против Англии (1 июля).
Ранее сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии - 34 выигранных матча подряд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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