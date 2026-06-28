Астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления

В ведомстве сообщили, что сальмонеллез подтвержден у 26 человек.

«В настоящее время магазин закрыт», - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Как уточняет RT, по последним данным готовой едой отравились 27 человек, из них шестеро - дети. Среди пострадавших оказался и бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области.

Ранее в ходе проверки цеха, где готовили котлеты из судака, Роспотребнадзор выявил нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».