СМИ: Поставленные Украине F-16 не смогли заменить МиГ-29
Поставленные Украине американские истребители F-16 не смогли заменить МиГ-29. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM), комментируя успешный удар ВС РФ по аэродрому в Николаевской области.
Как отмечает издание, современные F-16 Block 70/72 с ракетами AIM-120D или AIM-260 способны создавать серьёзную угрозу российской авиации. Однако поставленные Украине самолёты - это устаревшие образцы времен холодной войны, которые не имеют никаких преимуществ перед МиГ-29, кроме возможности получить их в большем количестве.
Накануне Минобороны России сообщило, что с помощью БПЛА «Герань-4 сикер» уничтожены два МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1»
- СМИ: Стармер хочет занять пост генсека НАТО после отставки
- СМИ: Поставленные Украине F-16 не смогли заменить МиГ-29
- Путин: Безопасность России и ее граждан будет обеспечена
- Отравление по-астрахански: В регионе у 26 человек выявили сальмонеллез
- СМИ: Во Франции значительно выросла смертность из-за жары
- Астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления
- СМИ: 14 человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии
- «Неудача» Роналду и рекорды Месси: Стартует 1/16 финала ЧМ-2026
- Сборная ДР Конго впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу