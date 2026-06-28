Как отмечает издание, современные F-16 Block 70/72 с ракетами AIM-120D или AIM-260 способны создавать серьёзную угрозу российской авиации. Однако поставленные Украине самолёты - это устаревшие образцы времен холодной войны, которые не имеют никаких преимуществ перед МиГ-29, кроме возможности получить их в большем количестве.

Накануне Минобороны России сообщило, что с помощью БПЛА «Герань-4 сикер» уничтожены два МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».