Путин: Безопасность России и ее граждан будет обеспечена

Глава государства отметил, что российские власти видят существующие внутри страны проблемы, осознают их и оперативно на них реагируют.

«Обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность наших рубежей на долгую историческую перспективу», - сказал Путин.

Касаясь международной повестки, Владимир Путин обратил внимание, что Запад предпочитает закрывать глаза на атаки со стороны Киева, продолжая при этом вводить незаконные санкционные ограничения против России. Несмотря на это давление, Россия успешно противостоит любым попыткам затормозить свое развитие. Путин подчеркнул, что любые поползновения в отношении российского суверенитета встретят максимально жесткий отпор.

Ранее Путин завил, что Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».