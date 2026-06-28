СМИ: Во Франции значительно выросла смертность из-за жары
Национальное агентство по здравоохранению Франции (SPF) зарегистрировало на 1 тысячу больше смертей с 24 по 28 июня, чем за аналогичные периоды предыдущих лет. Об этом сообщает AFP.
Причина - аномальная жара, которая длится во Франции с 17 июня. Большинство погибших - люди старше 65 лет. Данные пока не окончательные.
Больше всего смертей в парижском регионе Иль-де-Франс - около 40% от общего числа.
Жаркая погода стоит во Франции с 17 июня. В связи с этим приостановили работу или изменили расписание почти 10 тысяч учебных заведений и ограничили движение железнодорожного транспорта. Самыми жаркими днями в истории метеонаблюдений стали 24 и 25 июня, когда средняя температура по всей стране составила +30 градусов. В более чем 50 департаментах температура достигла +40, при этом в 72 из 96 департаментов был объявлен красный уровень погодной опасности.
Ранее в национальной федерации похоронных услуг Франции сообщили, что морги Парижа заполнены до отказа из-за резкого роста смертности на фоне аномальной жары, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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