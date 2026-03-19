Необходимость или жестокость: Почему скот в Сибири продолжат забивать
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал массовый забой скота в регионе необходимой мерой, но местные жители с ним категорически не согласны.
Власти Новосибирской области вынуждены продолжить строгие ветеринарные мероприятия, чтобы остановить распространение опасных заболеваний у домашнего скота. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на сессии заксобрания, отвечая на претензии депутатов. Однако сельские жители категорически не согласны с такими решениями.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза у животных. Последние очаги были зафиксированы ветеринарами в начале марта, о чем сообщал на выступлении в заксобрании Новосибирской области министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. Животных изымают и убивают, чтобы не допустить распространения инфекций.
Случаи заболевания были выявлены в также в Омской, Томской, Свердловской, Самарской и Пензенской областях, Забайкальском крае, Чувашии, Якутии и Республике Алтай. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Министерство сельского хозяйства координируют ситуацию в регионах и внимательно следит за болезнями скота.
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Местные жители попытались оказывать сопротивление проводимым мерам. По данным Telegram-канала «Сибирский экспресс», в деревне Козиха Новосибирской области продолжаются протесты, несмотря на появление в населенном пункте сотрудников полиции и ветеринарных служб. В деревне расположено крестьянское фермерское хозяйство «Водолей», где содержатся 600 коров и 220 овец, на котором ранее был введен режим карантина. По данным главы КФХ «Водолей» Владимира Гуркина на 18 марта, все коровы здоровы, поэтому он подал заявления в Следственный комитет по факту действия властей.
«Сибирский экспресс» также утверждает, что режим карантина введен на одном из крупнейших производителей молока в региона — ЗАО «Племзавод „Ирмень“». Однако продукция завода поступает в местные магазины, а скот на предприятии никто не изымает, отметил Telegram-канал.
Недовольство дошло и до законодательного собрания Новосибирской области. Депутат от партии «Родина» Вячеслав Илюхин поднял вопрос о нарушениях при массовых конфискациях животных на сессии 19 марта. Однако спикер парламента Андрей Шимкив и вице-спикер Роман Яковлев предложили сначала разобрать вопрос в профильном комитете, а потом уже обсуждать его.
ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Фракция КПРФ в Госдуме обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину из-за забоя скота в российских регионах. Депутаты требуют провести проверку законности действий сотрудников, которые изымали и уничтожали животных. Об этом сообщила депутат партии от Алтайского края Мария Прусакова в своем Telegram-канал.
По ее словам, органы исполнительной власти и ветеринарные службы не предоставляют собственникам никакой необходимой информации и осуществляют изъятие здоровых особей. Она добавила, что все происходит без должного юридического обоснования и с отсутствием требующихся актов и представлений. Ранее разобраться в ситуации требовал и директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в беседе с НСН.
«Я бы проанализировал законодательство на предмет изъятия животных. Пастереллёз не являлся причиной для этого, я таких случаев не помню Если действительно происходит какая-то эпидемия, то мы обязаны в срочном порядке уведомить Всемирную организацию по охране здоровья животных, членом которой является Россия. Но такого запроса пока не поступало. Если нет никакой информации — это повод задуматься, на каком основании изымают скот», — объяснил он.
УЩЕРБ
По закону, фермеры имеют право претендовать на выплату из государственного бюджета, если их скот пришлось конфисковать. По данным губернатора Новосибирской области, регион обрабатывает 19 заявлений на такие выплаты, а еще 13 собственников уже их получили. Из бюджета региона уже направлено 80 миллионов рублей на эти цели, а еще 110 миллионов было выделено управлению ветеринарии Новосибирской области на борьбу с эпидемиями опасных болезней у животных, сообщил Травников.
Однако потери хозяйств могут быть куда выше. По подсчетам аналитического центра «Аналитика.Бизнес.Право», ущерб от действий властей мог превысить 1,5 миллиарда рублей. А еще 368 миллионов рублей являются непокрываемыми потерями для фермеров и личных подсобных хозяйств. Эту статистику приводят «Известия».
- «Понимают, как не должно быть»: Как безотцовщина влияет на проблемы рождаемости
- Задержаны устроившие теракт против главы совета депутатов Новой Каховки
- Биография летчицы в кино: Что известно о новом военном фильме «Литвяк»
- На «Мосфильме» откроют памятник Станиславу Говорухину
- Названы самые популярные у россиян книги о счастье
- В РАН предупредили о самой сильной магнитной буре за 2 месяца
- В селе в Курганской области при взрыве газа пострадал человек
- От Есенина до Цветаевой: Названы поэты, чьи стихи превратились в популярные песни
- Режиссер Кинг снимет анимационный фильм о Лабубу