СОПРОТИВЛЕНИЕ

Местные жители попытались оказывать сопротивление проводимым мерам. По данным Telegram-канала «Сибирский экспресс», в деревне Козиха Новосибирской области продолжаются протесты, несмотря на появление в населенном пункте сотрудников полиции и ветеринарных служб. В деревне расположено крестьянское фермерское хозяйство «Водолей», где содержатся 600 коров и 220 овец, на котором ранее был введен режим карантина. По данным главы КФХ «Водолей» Владимира Гуркина на 18 марта, все коровы здоровы, поэтому он подал заявления в Следственный комитет по факту действия властей.

«Сибирский экспресс» также утверждает, что режим карантина введен на одном из крупнейших производителей молока в региона — ЗАО «Племзавод „Ирмень“». Однако продукция завода поступает в местные магазины, а скот на предприятии никто не изымает, отметил Telegram-канал.

Недовольство дошло и до законодательного собрания Новосибирской области. Депутат от партии «Родина» Вячеслав Илюхин поднял вопрос о нарушениях при массовых конфискациях животных на сессии 19 марта. Однако спикер парламента Андрей Шимкив и вице-спикер Роман Яковлев предложили сначала разобрать вопрос в профильном комитете, а потом уже обсуждать его.