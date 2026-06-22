На Бали умерла россиянка, отравившаяся вином

Аня из Сочи провела в коме 22 дня. Врачи боролись за её жизнь, однако два обследования показали полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. 21 июня родные подписали отказ от реанимации, вечером девушка умерла.

Последние две недели семья пыталась организовать её санитарную эвакуацию в Россию, но сделать это не удалось. На содержание девушки в больнице потратили более 2 миллионов рублей. Транспортировка тела на родину стоит от 400 до 700 тысяч рублей — близкие открыли сбор.

31 мая Аня прилетела на Бали с парнем. Вечером девушка выпила местное вино, которое там продают на каждом углу. Ночью ей стало плохо: начались судороги, тошнота, затем она потеряла сознание. В больнице врачи диагностировали отравление метанолом.

Это уже второй летальный случай. Ранее тем же вином отравились двое россиян.

Ранее стало известно, что турпоток из России на Бали вырос почти в четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

