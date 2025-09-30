Бич подростков: Нарколог объяснил опасность снюса для здоровья
Потребление снюса чревато множеством опасных последствий для здоровья, вплоть до рака желудка и пищевода, сказал НСН Алексей Казанцев.
Снюс вызывает такую же зависимость, как и ряд других табачных изделий, он губительно действует на сосуды, желудочно-кишечный тракт, эндокринную и репродуктивную системы. Об этом НСН заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что не собирается отказываться от употребления снюса и не видит в этом ничего предосудительного. В России продажа снюса запрещена. Казанцев пояснил, чем опасен для здоровья «сосательный табак».
«Снюс (по-другому его называют “сосательным табаком”) — это некурительное табачное изделие, оно содержит различные ингредиенты: поваренную соль, карбонат натрия, то есть соду, и различные ароматические вкусовые добавки. Снюс не является наркотическим веществом, зависимость от него такая же, как от некоторых табачных изделий. Только в некоторых видах снюса иногда содержание табака на 20% больше, чем в обычной сигарете, соответственно, никотин поступает через слизистую ротовой полости сразу в кровь. В связи с этим очень быстро наступает так называемое табачное опьянение. Снюс, как и любое табачное изделие, способствует спазмированию сосудов, что довольно часто приводит к повышению артериального давления и учащению сердцебиения», — сказал Казанцев.
Губителен снюс и для желудочно-кишечного тракта, отметил собеседник НСН.
«Из-за повышенного слюнообразования в желудочно-кишечный тракт в большом количестве попадают продукты ароматизаторов, гидрокарбоната натрия, различных видов табака. Происходит раздражающее действие на слизистую желудка, образуются эрозии, впоследствии могут появиться язва желудка, рак желудка и рак пищевода. Страдает также эндокринная система, поскольку никотин стимулирует выработку кортизола — “гормона стресса”. Соответственно, довольно часто учащается сердцебиение, возникают тревога, раздражительность, злобность, суетливость из-за непостоянного поступления снюса. Происходит также воздействие на щитовидную железу и, что самое страшное, на репродуктивную систему. Также ароматизаторы, которые входят в состав снюса, могут вызвать хроническую обструктивную болезнь легких и привести к различным осложнениям, одним из которых является отек Квинке», — подчеркнул врач.
В заключение Казанцев объяснил популярность снюса среди молодежи.
«Снюс — настоящий бич подростков и молодежи, так как нет запаха ни от одежды, ни от волос, ни от пальцев рук, не изменяется цвет ногтей, как у злостных курильщиков. Снюс можно принимать везде — в школе, институте, общественном транспорте. В случае со снюсом, как и с любым психоактивным веществом, отмечается рост толерантности — бывает, что между губой и десной закладывают по три-четыре пакетика сразу. Были случаи, когда молодые люди оказывались в реанимации из-за отравления, переизбытка продуктов распада никотина. Ароматизаторы, которые входят туда, могу вызвать хроническую обструктивную болезнь легких и привести к различным осложнениям, одним из которых является отек Квинке», — подытожил он.
Ранее Казанцев заявил, что на гаджетах для курения должен появиться непрерывный видеоряд со звуками одышки и хрипов, чтобы молодежь задумалась о здоровье, обычных предупреждений уже недостаточно.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru