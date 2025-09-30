Снюс вызывает такую же зависимость, как и ряд других табачных изделий, он губительно действует на сосуды, желудочно-кишечный тракт, эндокринную и репродуктивную системы. Об этом НСН заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что не собирается отказываться от употребления снюса и не видит в этом ничего предосудительного. В России продажа снюса запрещена. Казанцев пояснил, чем опасен для здоровья «сосательный табак».

«Снюс (по-другому его называют “сосательным табаком”) — это некурительное табачное изделие, оно содержит различные ингредиенты: поваренную соль, карбонат натрия, то есть соду, и различные ароматические вкусовые добавки. Снюс не является наркотическим веществом, зависимость от него такая же, как от некоторых табачных изделий. Только в некоторых видах снюса иногда содержание табака на 20% больше, чем в обычной сигарете, соответственно, никотин поступает через слизистую ротовой полости сразу в кровь. В связи с этим очень быстро наступает так называемое табачное опьянение. Снюс, как и любое табачное изделие, способствует спазмированию сосудов, что довольно часто приводит к повышению артериального давления и учащению сердцебиения», — сказал Казанцев.