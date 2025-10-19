Россиянам назвали размер средней страховой пенсии

Специалист отметил, что страховая пенсия в РФ назначается женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65-и. При этом, добавил Гиринский, для ее получения необходимо не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объяснила, что пенсионеры могут увеличить выплаты при переезде в другой субъект РФ, или взяв на попечение несовершеннолетнего ребенка, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».