Россиянам назвали размер средней страховой пенсии
Размер средней страховой пенсии в России составляет чуть больше 24 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.
Специалист отметил, что страховая пенсия в РФ назначается женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65-и. При этом, добавил Гиринский, для ее получения необходимо не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объяснила, что пенсионеры могут увеличить выплаты при переезде в другой субъект РФ, или взяв на попечение несовершеннолетнего ребенка, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции ограбили Лувр
- Путин поздравил россиян с Днем отца
- МО: ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
- СМИ: Уиткофф потребовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР
- В Роспатенте объяснили отказ Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»
- СМИ: Израиль нанес авиаудары по Рафаху в Газе
- В Бурятии нашли нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека
- Россиянам назвали размер средней страховой пенсии
- СМИ: Тоннель между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд
- В Бурятии у троих отравившихся едой из магазинов обнаружили сальмонеллез
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru