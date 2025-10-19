Россиянам назвали размер средней страховой пенсии

Размер средней страховой пенсии в России составляет чуть больше 24 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

В РФ смогут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств

Специалист отметил, что страховая пенсия в РФ назначается женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65-и. При этом, добавил Гиринский, для ее получения необходимо не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объяснила, что пенсионеры могут увеличить выплаты при переезде в другой субъект РФ, или взяв на попечение несовершеннолетнего ребенка, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры