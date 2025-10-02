Востоковед назвал вбросом заявления об отравлении Асада
Бывший президент Сирии Башар Асад сам заинтересован в распространении слухов о своем отравлении, поскольку его уже почти забыли, сказал НСН Андрей Чупрыгин.
Заявления о попытке отравить экс-президента Сирии Башара Асада — не более, чем вброс, выгодный разве что самому Асаду, которого уже практически забыли, его возвращение в политику практически невозможно. Об этом НСН заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Асада якобы пытались отравить, сообщил Сирийский центр по правам человека. Со слов обсерватории, политика на днях выписали из российской больницы — его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Причина инцидента якобы в попытке провокации против российских властей. В центре также сообщили, что после побега из Сирии Асад живет в Москве. Чупрыгин назвал информацию об отравлении вбросом, выгодным только самому Асаду.
«Это очень странная ситуация. Во-первых, непонятно, чем его пытались отравить, во-вторых, Асад всем нужен как раз живым, а не мертвым. В Дамаске выдан ордер на его арест, совершенно очевидно, что новые сирийские власти очень хотели бы вывести его на публичный суд, показать всему миру, каким страшным диктатором он был и как повезло сирийскому народу, что те, кто сегодня управляет Сирией, пришли к власти. Скорее всего, мы услышим в ближайшее время, что Асада пытались отравить какие-то внешние враги. Представить Асада жертвой выгодно только самому Асаду — он уже никто как политик, толку от него никакого. Даже при самом замечательном раскладе вряд ли он сможет вернуться в сирийскую политику. А раз мы понимаем, что его возвращение в политику — совершенно невероятная история, то и ликвидировать его никакого смысла нет. Это просто вброс, кому-то надо было вытащить Асада на первые страницы газет. Повторюсь, его уже почти забыли, в контексте сирийских вопросов Асад уже давно почти не упоминается», — сказал Чупрыгин.
Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест Асада.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен
- МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
- Востоковед назвал вбросом заявления об отравлении Асада
- Действия стран НАТО по отлову танкеров с нефтью назвали пиратством
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали на 25%
- Захарова призвала Украину отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
- В Госдуме не исключили помощь России в восстановлении разрушенной Газы
- Три человека пострадали при стрельбе возле школы в Дагестане
- Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
- Священник заявил, что телефоны «утилизируют» дурную энергию школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru