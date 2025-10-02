Заявления о попытке отравить экс-президента Сирии Башара Асада — не более, чем вброс, выгодный разве что самому Асаду, которого уже практически забыли, его возвращение в политику практически невозможно. Об этом НСН заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Асада якобы пытались отравить, сообщил Сирийский центр по правам человека. Со слов обсерватории, политика на днях выписали из российской больницы — его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Причина инцидента якобы в попытке провокации против российских властей. В центре также сообщили, что после побега из Сирии Асад живет в Москве. Чупрыгин назвал информацию об отравлении вбросом, выгодным только самому Асаду.