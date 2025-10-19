В Бурятии у троих отравившихся едой из магазинов обнаружили сальмонеллез
В Бурятии у троих человек, которые были госпитализированы в результате отравления едой из местных магазинов, подтвердили сальмонеллез. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава региона Алексей Цыденов.
В Роспотребнадзоре указали, что вспышка инфекции связана с готовой продукцией одной из торговых сетей, в том числе с шаурмой. При этом, ряд СМИ писал, что пострадавшие также употребляли в пищу японское блюдо онигири из местных магазинов.
Известно, что всего в Бурятии зарегистрировали 43 заболевших, в том числе более 20 детей. Отмечается, что цех, в котором изготавливали некачественную продукцию, временно закрыли. В настоящий момент там проводят проверки и лабораторные исследования.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Улан-Удэ с отравлением госпитализировали 36 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бас-гитарист группы «Limp Bizkit» Риверс
- МО: За ночь ПВО сбили 45 дронов ВСУ
- Онигири с сальмонеллезом: В Бурятии более 40 человек отравились едой из магазинов
- В Улан-Удэ с отравлением госпитализировали 36 человек
- В РФ смогут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
- В Оренбургской области после атаки беспилотника на газзаводе начался пожар
- Многодетный американец считает, что в России больше свободы слова, чем в США
- На Земле началась третья за месяц магнитная буря
- Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста с Эльбруса
- В России могут дать работающим отцам пять дополнительных выходных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru