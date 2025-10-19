В Бурятии у троих отравившихся едой из магазинов обнаружили сальмонеллез

В Роспотребнадзоре указали, что вспышка инфекции связана с готовой продукцией одной из торговых сетей, в том числе с шаурмой. При этом, ряд СМИ писал, что пострадавшие также употребляли в пищу японское блюдо онигири из местных магазинов.

Известно, что всего в Бурятии зарегистрировали 43 заболевших, в том числе более 20 детей. Отмечается, что цех, в котором изготавливали некачественную продукцию, временно закрыли. В настоящий момент там проводят проверки и лабораторные исследования.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Улан-Удэ с отравлением госпитализировали 36 человек.