Пострадавшие от ботулизма жительницы Екатеринбурга в реанимации
Жительницы Екатеринбурга, заразившиеся ботулизмом после употребления рыбных консервов, находятся в реанимации. Информацию об этом подтвердила пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно уточнениям прокуратуры, шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в Екатеринбурге. Признаки пищевого отравления возникли у 37-летней женщины и ее 65-летней матери 8 декабря.
После резкого ухудшения состояния здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала скорую помощь и была госпитализирована в местное учреждение здравоохранения. Ее родственница была госпитализирована только 16 декабря.
В настоящее время обе пострадавшие находятся в реанимационном отделении инфекционной больницы в тяжелом состоянии. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru