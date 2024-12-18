Пострадавшие от ботулизма жительницы Екатеринбурга в реанимации

После резкого ухудшения состояния здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала скорую помощь и была госпитализирована в местное учреждение здравоохранения. Ее родственница была госпитализирована только 16 декабря.

В настоящее время обе пострадавшие находятся в реанимационном отделении инфекционной больницы в тяжелом состоянии. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки, передает «Радиоточка НСН».