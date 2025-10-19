В Бурятии нашли нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека
В Бурятии в Улан-Удэ в цеху на предприятии «Восток», где произвели продукцию, которой отравились 43 человека, обнаружили нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что в связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований деятельность объекта была приостановлена. Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что реализацию готовой продукции в торговой сети магазинов «Николаевский» тоже временно прекратили.
По данным источника, в настоящий момент организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Бурятии у троих отравившихся едой из магазинов обнаружили сальмонеллез.
