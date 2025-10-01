Дуров уверен, что его пытались отравить, но тогда он никому не сказал об этом. В то время команда мессенджера пыталась привлечь средства инвесторов для блокчейн-проекта TON. Он не хотел тревожить и пугать своих товарищей. При этом именно в 2018 году некоторые страны пытались заблокировать мессенджер Дурова. В то время, судя по соцсетям, он жил в Лондоне, Дубае, иногда Берлине.

Загадочный инцидент с отравлением произошел в арендованном таунхаусе Дурова, но в какой стране – не уточняется.

ФРАНЦУЗСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ

Уже больше года против Дурова во Франции расследуется уголовное дело - его задержали 24 августа прошлого года в парижском аэропорту, обвинив в соучастии в преступлениях пользователей Telegram.

Дуров обвинения категорически отрицает, его компания принимала официальные запросы от правоохранительных органов разных стран и удаляла запрещенный контент из мессенджера, уверяет он.

При этом Дуров также «раскрыл» и другие стороны требований французского правительства.

Недавно Дуров заявил, что около года назад, находясь в Париже, он получил через посредника запрос от французских спецслужб, которые просили содействия в цензуре ряда каналов платформы по просьбе властей Молдавии в преддверии президентских выборов в этой стране.

По словам Дурова, после анализа каналов, указанных французскими и молдавскими властями, команда Telegram выявила несколько из них, нарушавших правила платформы, и удалила их. Вскоре после этого был получен второй список «проблемных» молдавских каналов, большинство из которых, как отметил Дуров, были легитимными и полностью соответствовали правилам Telegram. Их единственным общим признаком было выражение политических взглядов, неугодных правительствам Франции и Молдавии.

Дуров заявил, что Telegram отказался выполнять этот запрос, подчеркнув приверженность платформы принципам свободы слова и отказ от удаления контента по политическим мотивам. Он также пообещал и далее разоблачать любые попытки давления на Telegram с целью введения цензуры.

В своем последнем интервью он подчеркнул, что подобные «запросы» поступали и от румынских властей.

ОБРАЗ ЖИЗНИ: АЛКОГОЛЬ И СОТНИ ДЕТЕЙ

Были затронуты в интервью и обычные житейские вопросы. Не так давно Дуров сообщил, что 15 лет назад по просьбе друга сдал в клинике большое количество спермы, благодаря чему в 12 странах мира родилось более 100 детей. При этом бизнесмен отметил, что его «замороженная сперма» еще доступна в одной из клиник для желающих завести детей с помощью ЭКО.

Сейчас он уточнил, что сам не знает, сколько у него биологических детей. Свое решение заняться этим вопросом 15 лет назад он объяснил тем, что бездетная пара очень просила его об этом.

Затем он не бросил это занятие, решив, что может помогать семьям, у которых есть подобные проблемы.