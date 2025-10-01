«Думал, что умираю»: Дуров рассказал об отравлении, детях и биткоине
Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году, после этого он две недели не мог ходить. Основатель Telegram также поведал о французских спецслужбах, отказе от алкоголя, сотнях детей по всему миру и дал прогноз по биткоину.
Основатель Telegram Павел Дуров накануне дал четырехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором сделал ряд резонансных заявлений, рассказал о своем гениальном брате и признался, что совсем не пьет алкоголь.
Разговор получился напряженным и серьезным. Дуров впервые сообщил, что его пытались отравить в 2018 году. Он также рассказал, что французские спецслужбы пытались убедить его заблокировать консервативные телеграм-каналы перед выборами не только в Молдавии, но и в Румынии.
«ДУМАЛ, ЧТО УМИРАЮ»
Дуров впервые рассказал про единственный раз в его жизни, когда он всерьез думал, что умирает. Это произошло в 2018 году, когда создатель Telegram «кочевал по разным странам».
По его воспоминаниям, он вернулся домой, увидел странного соседа, который что-то оставил у двери. Через какое-то время Дуров почувствовал слабость во всем теле, острую боль, плохо видел и слышал, не мог даже двигаться.
«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб», - признался он.
После этого он две недели не мог ходить.
Дуров уверен, что его пытались отравить, но тогда он никому не сказал об этом. В то время команда мессенджера пыталась привлечь средства инвесторов для блокчейн-проекта TON. Он не хотел тревожить и пугать своих товарищей. При этом именно в 2018 году некоторые страны пытались заблокировать мессенджер Дурова. В то время, судя по соцсетям, он жил в Лондоне, Дубае, иногда Берлине.
Загадочный инцидент с отравлением произошел в арендованном таунхаусе Дурова, но в какой стране – не уточняется.
ФРАНЦУЗСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
Уже больше года против Дурова во Франции расследуется уголовное дело - его задержали 24 августа прошлого года в парижском аэропорту, обвинив в соучастии в преступлениях пользователей Telegram.
Дуров обвинения категорически отрицает, его компания принимала официальные запросы от правоохранительных органов разных стран и удаляла запрещенный контент из мессенджера, уверяет он.
При этом Дуров также «раскрыл» и другие стороны требований французского правительства.
Недавно Дуров заявил, что около года назад, находясь в Париже, он получил через посредника запрос от французских спецслужб, которые просили содействия в цензуре ряда каналов платформы по просьбе властей Молдавии в преддверии президентских выборов в этой стране.
По словам Дурова, после анализа каналов, указанных французскими и молдавскими властями, команда Telegram выявила несколько из них, нарушавших правила платформы, и удалила их. Вскоре после этого был получен второй список «проблемных» молдавских каналов, большинство из которых, как отметил Дуров, были легитимными и полностью соответствовали правилам Telegram. Их единственным общим признаком было выражение политических взглядов, неугодных правительствам Франции и Молдавии.
Дуров заявил, что Telegram отказался выполнять этот запрос, подчеркнув приверженность платформы принципам свободы слова и отказ от удаления контента по политическим мотивам. Он также пообещал и далее разоблачать любые попытки давления на Telegram с целью введения цензуры.
В своем последнем интервью он подчеркнул, что подобные «запросы» поступали и от румынских властей.
ОБРАЗ ЖИЗНИ: АЛКОГОЛЬ И СОТНИ ДЕТЕЙ
Были затронуты в интервью и обычные житейские вопросы. Не так давно Дуров сообщил, что 15 лет назад по просьбе друга сдал в клинике большое количество спермы, благодаря чему в 12 странах мира родилось более 100 детей. При этом бизнесмен отметил, что его «замороженная сперма» еще доступна в одной из клиник для желающих завести детей с помощью ЭКО.
Сейчас он уточнил, что сам не знает, сколько у него биологических детей. Свое решение заняться этим вопросом 15 лет назад он объяснил тем, что бездетная пара очень просила его об этом.
Затем он не бросил это занятие, решив, что может помогать семьям, у которых есть подобные проблемы.
Он хочет оставить наследство всем детям, которые докажут генетическое родство. При этом наследники смогут получить активы отца только после 20 лет – это важное условие.
«Иначе у них пропадет сила воли и мотивация для того, чтобы учиться и работать. У решения поделить миллионы между сотнями потомков такой же мотив, ведь каждому тогда достанется не заоблачная сумма», - сказал он.
Сто гипотетических детей миллиардера Павла Дурова не будут иметь никаких прав на его состояние, если он сам этого не захочет, объясняла в интервью НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Говоря про свой образ жизни, Дуров также рассказал, что совсем не пьет алкоголь, не употребляет сахар, а еще не пьет таблетки.
Он отметил, что алкоголь превращает человека в зомби, а пьянки не должны помогать бороться со стрессом, страхом или тревогой. Дуров напомнил, что алкоголь приводит к отмиранию клеток мозга.
«Зачем же портить главный инструмент человека на пути к успеху?», - отметил он.
Свое здоровье он описал как «идеальное», отметив, что даже голова у него редко болит.
При этом Дуров подчеркнул, что не смотрит видео для взрослых, так как это не может наполнять человека, это лишь мимолетное удовольствие.
Что касается спорта, основатель Telegram занимается им каждый день. Он ходит в зал и каждое утро делает 300 приседаний и 300 отжиманий.
Также Дуров заявил, что телефон отвлекает его от своих мыслей и назвал время без смартфона любимой частью дня.
СТАРШИЙ БРАТ
Также Дуров рассказал про своего старшего брата, который, по его признанию, очень сильно на него повлиял.
Дуров уверен, что почти всему в жизни научился у брата Николая.
«Он научил меня почти всему, что я знаю. При этом он невероятно добрый и скромный. Он не публичный из-за природной скромности. Я тоже старался этого избегать, но понял, что моя закрытость и скрытность становятся проблемой», - рассказал он.
В детстве Дуров называл брата «Википедией», задавал ему любые вопросы еще до появления интернета.
Он добавил, что Николай начал читать в три года и с раннего возраста увлекался сложной математикой и астрономией.
Вместе с братом Павлом Николай работал над проектом Telegram, причем Николай был ключевой фигурой в его разработке.
ВЛОЖЕНИЯ В БИТКОИН
Дуров рассказал, что впервые вложил деньги в биткоин в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по $700 за штуку.
Решение Дурова в его окружении называли ужасной ошибкой, но сам он не привык слушать советы.
«Биткоин — это идеальное средство обмена, поскольку государственное «печатанье» обычных денег приводит к инфляции, а криптовалюта ограничена по выпуску и защищена от вмешательства властей. Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов», - объясняет Дуров.
Ранее Павел Дуров дал два интервью Такеру Карлсону: первое было опубликовано в апреле 2024 года и касалось истории Telegram и его принципов работы, а второе, вышедшее в июне 2025 года, было посвящено аресту Дурова во Франции в 2024 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Думал, что умираю»: Дуров рассказал об отравлении, детях и биткоине
- Фонд капремонта Москвы подал три иска в суд на Собчак
- В Мюнхене прогремели взрывы
- Минтранс закрыл бухту Улисс во Владивостоке для гражданских судов
- Почему запрет на экспорт не снизит цены на бензин
- В Ярославле загорелся НПЗ
- Правительство США приостановило работу
- Над Россией уничтожили 20 украинских беспилотников
- СМИ: Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
- 10-летняя ученица Тутберидзе установила мировой рекорд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru