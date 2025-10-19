СМИ: Израиль нанес авиаудары по Рафаху в Газе

До этого палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе. При этом накануне власти сектора обвинили Израиль в 47 нарушениях за восемь дней, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью НСН заметил, что США будет проще самим наладить отношения с Ираном, чем примирить его с Израилем и добиться такого же мирного соглашения, что и в Газе.