СМИ: Израиль нанес авиаудары по Рафаху в Газе
На юге сектора Газа Израиль нанес авиаудары по Рафаху в ответ на произошедшую там атаку на силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ), сообщает издание «The Times of Israel».
До этого палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе. При этом накануне власти сектора обвинили Израиль в 47 нарушениях за восемь дней, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью НСН заметил, что США будет проще самим наладить отношения с Ираном, чем примирить его с Израилем и добиться такого же мирного соглашения, что и в Газе.
