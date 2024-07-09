Онищенко рассказал, как предотвратить вспышки ботулизма в России
Доставка еды в России должна сопровождаться санитарно-эпидемиологическим и технологическим контролем, в этом случае получится предотвратить вспышки ботулизма, заявил доктор медицинских наук академик РАН Геннадий Онищенко.
«Нужно ужесточить требования. Я повторюсь и скажу, что любые правила, которые написаны, они написаны, как правило, здоровьем, а может, иногда и жизнями людей», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
По словам Онищенко, услуга доставки готовой пищи будет развиваться, обогащаясь новыми технологиями сохранения продуктов, однако важно обеспечить должный уровень контроля.
Ранее в Нижегородской области был зафиксирован второй летальный случай от ботулизма после массового отравления, которое произошло в нескольких регионах России в июне. Первый смертельный случай из-за ботулизма на фоне отравлений был зафиксирован в Костроме, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru