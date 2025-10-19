СМИ: Тоннель между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд

Аналогичную цифру в своих соцсетях назвал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он заявил, что существует перспектива строительства тоннеля между РФ и США, который, по его словам, может появиться уже через восемь лет.

Отмечается, что магистраль может протянуться от 98 до 113 км, что примерно в два раза длиннее тоннеля, который соединяет Францию с Великобританией. Протяженность Евротоннеля достигает около 51 км.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал идею создания тоннеля между Чукоткой и Аляской интересной, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».