СМИ: Тоннель между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд
Строительство тоннеля между США и Россией, который собираются проложить между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив, обойдется в $8 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из открытых источников.
Аналогичную цифру в своих соцсетях назвал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он заявил, что существует перспектива строительства тоннеля между РФ и США, который, по его словам, может появиться уже через восемь лет.
Отмечается, что магистраль может протянуться от 98 до 113 км, что примерно в два раза длиннее тоннеля, который соединяет Францию с Великобританией. Протяженность Евротоннеля достигает около 51 км.
Ранее американский лидер Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал идею создания тоннеля между Чукоткой и Аляской интересной, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
