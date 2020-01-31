Новости за ночь: Число зараженных и жертв коронавируса выросло на четверть
Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV и умерших от его последствий за сутки увеличилось на четверть. По данным китайских властей, заболели уже почти 9,7 тысячи человек, число жертв выросло до 213, передает РИА Новости.
Около 100 тысяч человек в Китае изолированы и находятся под медицинским наблюдением, у 15 тысяч из них врачи подозревают коронавирус.
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае ЧС международного значения, передает RT.
В России ни одно из подозрений на заражение коронавирусом нового типа пока не подтвердилось. Накануне правительство РФ объявило о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке, а Минздрав назвал препараты для борьбы с вирусом и разослал рекомендации по профилактике и лечению в регионы.
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