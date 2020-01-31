Новости за ночь: Число зараженных и жертв коронавируса выросло на четверть

31 января 202007:15

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV и умерших от его последствий за сутки увеличилось на четверть. По данным китайских властей, заболели уже почти 9,7 тысячи человек, число жертв выросло до 213, передает РИА Новости.

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Около 100 тысяч человек в Китае изолированы и находятся под медицинским наблюдением, у 15 тысяч из них врачи подозревают коронавирус.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае ЧС международного значения, передает RT.

В России ни одно из подозрений на заражение коронавирусом нового типа пока не подтвердилось. Накануне правительство РФ объявило о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке, а Минздрав назвал препараты для борьбы с вирусом и разослал рекомендации по профилактике и лечению в регионы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ВирусКитайЖертвы