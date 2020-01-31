Новости за ночь: Гидрометцентр назвал регионы, которые ожидают избыточные осадки
Гидрометцентр назвал регионы, где в феврале ожидается избыток осадков. Это Центральное Черноземье, в Красноярский и Приморский края, Забайкалье и юг Хабаровского края. В этих регионах прогнозируется мокрый снег или дождь. На остальных территориях Хабаровского края и Якутии будет дефицит осадков.
По данным синоптиков, в среднем на территории страны количество осадков в этом месяце будет близким к норме.
Ранее НСН писала, что февраль не принесёт на европейскую часть территории России сильных морозов и в целом будет нехолодным, хотя температура воздуха всё же окажется ниже, чем в оттепельном январе. По прогнозу Гидрометцентра, в следующем месяце возможны периоды похолодания до -5-10 градусов.
Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в объяснил, что погода стала непредсказуемой, и даже длительные периоды наблюдения пока не позволяют точно сказать, что именно является тенденцией.
«Сейчас всё зависит от тонкой конфигурации нагревания. Если тепло пролетает сразу в район Земли Франца-Иосифа – это одна ситуация, у нас откликается климат одним образом. Если иначе – то другая ситуация. Это всё нетривиально», - рассказал Кислов.
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