Новости за ночь: Гидрометцентр назвал регионы, которые ожидают избыточные осадки

Гидрометцентр назвал регионы, где в феврале ожидается избыток осадков. Это Центральное Черноземье, в Красноярский и Приморский края, Забайкалье и юг Хабаровского края. В этих регионах прогнозируется мокрый снег или дождь. На остальных территориях Хабаровского края и Якутии будет дефицит осадков.

По данным синоптиков, в среднем на территории страны количество осадков в этом месяце будет близким к норме.

Ранее НСН писала, что февраль не принесёт на европейскую часть территории России сильных морозов и в целом будет нехолодным, хотя температура воздуха всё же окажется ниже, чем в оттепельном январе. По прогнозу Гидрометцентра, в следующем месяце возможны периоды похолодания до -5-10 градусов.