Новости за ночь: Уровень счастья россиян вернулся на «докрымский» уровень
Индекс счастья в России, рассчитываемый как разница между ответами «счастливых» и «несчастных», по итогам 2019 года резко сократился. Об этом свидетельствует опрос Gallup International, проведенный в ноябре-декабре прошлого года, пишут «Ведомости».
Исследование показало, что в России 42% счастливых и 18% несчастных, что даёт значение индекса в 24 п.п. Этот результат аналогичен показателю 2013 года. По словам экономиста Сергея Гуриева, «аномальный» рост индекса счастья наблюдался после присоединения Крыма в 2014 году, а затем начал снижаться. В 2017 году в России ещё было 55% счастливых и только 11% несчастных.
Россияне менее счастливы, чем в среднем жители Земли, свидетельствуют данные глобального опроса Gallup. В мире 59% счастливых и 11% несчастных, то есть индекс счастья в два раза выше, чем в России (48 п.п.). Самый высокий индекс счастья зафиксирован в Колумбии, Индонезии и Эквадоре.
Интересно, что ноябрьский опрос ВЦИОМа выявил в России 81% счастливых и 17% несчастных, отмечали «Известия».
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