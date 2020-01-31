Новости за ночь: Раскрыта новая цена шенгена для россиян
Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил его получения. Новые поправки к визовому кодексу вступят в силу со 2 февраля. В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве сообщили, что стоимость останется прежней — 35 евро (1700 рублей). Именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. Он был заключен в 2006 году. При этом стоимость шенгена для граждан большинства других стран, у которых действует визовый режим с ЕС, возросла.
Как пишут «Известия», у путешественников появится возможность подавать документы на визу за полгода, а не за три месяца до поездки. Это позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса.
Ранее НСН писала, что российские туроператоры с 27 января приостанавили прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что есть шанс нормализации ситуации к высокому турсезону.
«Это точно скажется на загрузке отелей, авиакомпаний. Ежегодно в Россию организованно посещали 1,5 млн китайских туристов. Что касается уже приехавших в Россию, то по завершении путешествия они вернутся домой на своих рейсах», - напомнил собеседник НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: ПАСЕ потребовала от России «вернуть Крым»
- Новости за ночь: Уровень счастья россиян вернулся на «докрымский» уровень
- Новости за ночь: Гидрометцентр назвал регионы, которые ожидают избыточные осадки
- Новости за ночь: Раскрыта новая цена шенгена для россиян
- Новости за ночь: Число зараженных и жертв коронавируса выросло на четверть