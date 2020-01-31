Новости за ночь: Раскрыта новая цена шенгена для россиян

Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил его получения. Новые поправки к визовому кодексу вступят в силу со 2 февраля. В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве сообщили, что стоимость останется прежней — 35 евро (1700 рублей). Именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. Он был заключен в 2006 году. При этом стоимость шенгена для граждан большинства других стран, у которых действует визовый режим с ЕС, возросла.

Как пишут «Известия», у путешественников появится возможность подавать документы на визу за полгода, а не за три месяца до поездки. Это позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса.