Новости за ночь: ПАСЕ потребовала от России «вернуть Крым»
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию в отношении десяти стран, в которой содержится ряд требований к России. Российская делегация не согласилась со многими пунктами этого документа, передает «Интерфакс».
Резолюция призывает Россию устранить препятствия для исполнения решений ЕСПЧ, безоговорочно содействовать привлечению к ответственности виновных в крушении «Боинга» MH17, «обратить вспять незаконную аннексию Крыма» и полностью соблюдать Минские соглашения.
Депутат Госдумы Николай Рыжак от имени российской делегации, в частности, выступил против пункта о Минских соглашениях, в котором Россия признана участником процесса. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что Россия категорически не согласна с текстом резолюции. По его словам, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению MH17, что не соответствует действительности.
В начале недели ряд депутатов выступил за пересмотр полномочий российской делегации в ПАСЕ. Большинство, однако, проголосовало за подтверждение полномочий – в том числе украинский депутат Юлия Левочкина, отмечает РИА ФАН.
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