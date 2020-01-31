Новости за ночь: ПАСЕ потребовала от России «вернуть Крым»

Резолюция призывает Россию устранить препятствия для исполнения решений ЕСПЧ, безоговорочно содействовать привлечению к ответственности виновных в крушении «Боинга» MH17, «обратить вспять незаконную аннексию Крыма» и полностью соблюдать Минские соглашения.

Депутат Госдумы Николай Рыжак от имени российской делегации, в частности, выступил против пункта о Минских соглашениях, в котором Россия признана участником процесса. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что Россия категорически не согласна с текстом резолюции. По его словам, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению MH17, что не соответствует действительности.

В начале недели ряд депутатов выступил за пересмотр полномочий российской делегации в ПАСЕ. Большинство, однако, проголосовало за подтверждение полномочий – в том числе украинский депутат Юлия Левочкина, отмечает РИА ФАН.

