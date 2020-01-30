«Ложные данные — это террор населения!» Онищенко о коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН высказался за наказание распространителей ложной информации о вирусе.

«То, что они привлекают к ответственности согласно законодательству, за ложную информацию о заболевших и за то, что сеют панику, это абсолютно правильное решение. Это – информационный террор. Информационный терроризм – это давно понятная, юридически оцифрованная статья. К сожалению, даже государственные каналы этим грешат, которые содержатся за деньги налогоплательщиков. Так что, все правильно», - заключил собеседник НСН.

Ранее оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса принял решение оставить закрытой границу с Китаем в пяти регионах – Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов рассказал на пресс-конференции НСН, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России, поэтому от продолжительности карантина будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ.

