«Ложные данные — это террор населения!» Онищенко о коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о наказании за попытки распространения ложной информации о коронавирусе.
Полиция Капчагая выявила двух человек, подозреваемых в распространении ложной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Атинской области Казахстана.
В полиции уточнили, что с 29 января в мессенджерах стала распространяться информация о двух лицах, которые якобы поступили в больницу Капчагая с коронавирусом.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН высказался за наказание распространителей ложной информации о вирусе.
«То, что они привлекают к ответственности согласно законодательству, за ложную информацию о заболевших и за то, что сеют панику, это абсолютно правильное решение. Это – информационный террор. Информационный терроризм – это давно понятная, юридически оцифрованная статья. К сожалению, даже государственные каналы этим грешат, которые содержатся за деньги налогоплательщиков. Так что, все правильно», - заключил собеседник НСН.
Ранее оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса принял решение оставить закрытой границу с Китаем в пяти регионах – Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов рассказал на пресс-конференции НСН, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России, поэтому от продолжительности карантина будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ.
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