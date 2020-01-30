Минздрав рекомендовал три препарата для лечения нового коронавируса

30 января 202012:17

Для лечения нового типа коронавируса могут быть использованы три препарата - рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора по профилактике и лечению коронавируса 2019-nCoV, сообщает АГН «Москва».

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В инструкциях указано, что рекомбинатный интерферон используется в лечении больных с рассеянным склерозом, рибавирин назначают при лечении гепатита С, а лопинавир/ритонавир – при лечении ВИЧ-инфекции.

Врачи рекомендуют со осторожностью относиться к использованию рибавирина: он может вызвать тяжёлые побочные эффекты.

На ранних стадиях могут быть эффективны и иммуномодулирующие препараты, отмечается в рекомендациях.

Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН отмечал, что течения заболевания при заражении коронавирусом может сходно с течением ОРВИ.

«У каждого больного с коронавирусом может быть легкое течение в виде ОРВИ, средне-тяжелое течение ОРВИ. Только в некоторых отдельных случаях он развивает тяжелую пневмонию», - сказал он.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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