«На том и шапка горит!» Украине снова ответили на обвинения России в подрыве Каховской ГЭС
Последствия от подрыва Каховской ГЭС для России более серьезные, чем для Украины. При этом именно Киев первым начал обвинять РФ в инциденте на станции. В Москве и Минске ответили на провокации.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в разрушении Каховской гидроэлектростанции, сообщают СМИ. По ее мнению, тем самым Россия планировала предотвратить контрнаступление украинский армии. Подрыв гидроэлектростанции был нужен для того, чтобы «сузить географию возможных действий» ВСУ, считает представитель военного ведомства.
Уволенный с Fox News американский журналист Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter – и сразу начал разрывать шаблоны, указав на вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС. Он отметил, что последствия для России серьезнее, чем для украинской стороны.
«В декабре The Washington Post цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства [из РСЗО HIMARS] затворы дамбы в качестве пробного удара. Так что, когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой. Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали», - высказался Карлсон.
Он напомнил, что именно так и оказалось в случае с подрывом газопровода «Северный поток» - теперь СМИ пишут, что к взрыву причастны украинцы, и приводят факты.
Доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин заявил «Радиоточке НСН», что украинцы заранее переполнили Каховское водохранилище и мешали починить затворы ГЭС, рассчитывая, чтобы потенциально возможное наводнение нанесло максимальный ущерб.
«Наши специалисты еще недели две назад собирались отремонтировать затворы, когда украинцы стали на верхнем течении Днепра сбрасывать повышенное количество воды в Каховское водохранилище. Они, видимо, нарочито переполняли это водохранилище, с прицелом, чтобы наводнение было максимально опасным и наносящим ущерб. Наши спецы пытались починить затворы, но украинцы их обстреливали. Вода будет проливаться до тех пор, пока это водохранилище не опорожнится до отметки, на которой находится гребень водосливных отверстий… На это нужно около двух суток. Наводнение будет серьезным, волны могут достигать пяти-восьми метров. Не знаю, о чем думали нацисты, взрывая дамбу, так как правый берег тоже будет затоплен», - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первым о подрыве Каховской ГЭС заговорил Киев, а «на воре и шапка горит».
Он допустил, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня «контрнаступления», во время которых понесла большие потери.
«Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли», – заявил Лукашенко.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев заявил «Радиоточке НСН», что обмеление Каховского водохранилища не увеличит шансы ВСУ на форсирование Днепра.
«Ситуация на Каховской ГЭС не увеличивает шансы ВСУ на форсирование Днепра. Там наоборот, наверное, оно будет более затруднено. Водохранилища не то чтобы не станет, просто уровень уменьшится. В любом случае, это серьезная преграда, не будут же по асфальту наступать через водохранилище. А оборону Энергодара и Запорожской АЭС стоит, безусловно, укреплять, допустить ВСУ туда нельзя», - отметил он.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Десятки населенных пунктов оказались под водой. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели восьми человек. Сотрудники МЧС России спасли 1 тысячу 736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщает министерство в Telegram.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти, «с подачи своих западных кураторов», делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.
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