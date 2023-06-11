«На том и шапка горит!» Украине снова ответили на обвинения России в подрыве Каховской ГЭС

Уволенный с Fox News американский журналист Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter – и сразу начал разрывать шаблоны, указав на вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС. Он отметил, что последствия для России серьезнее, чем для украинской стороны.



«В декабре The Washington Post цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства [из РСЗО HIMARS] затворы дамбы в качестве пробного удара. Так что, когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой. Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали», - высказался Карлсон.



Он напомнил, что именно так и оказалось в случае с подрывом газопровода «Северный поток» - теперь СМИ пишут, что к взрыву причастны украинцы, и приводят факты.