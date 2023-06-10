Вода как прикрытие. Эксперты говорят о выгоде Киева от взрыва на Каховской ГЭС
Взрыв на Каховской ГЭС помогает Зеленскому привлечь дополнительное внимание западных партнеров и деньги в бюджет Украины и скрыть следы начала контрнаступления ВСУ.
Сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС, предварительно, составит 11,5 миллиардов рублей, сообщили власти Херсонской области. Отмечается, что сумма может увеличиться.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram, что ущерб от разрушения домов после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС может превысить 1,5 миллиарда рублей.
Точные расчеты будут проведены после полного схода воды, отметил он. Спасателям региона дано поручение обойти домохозяйства и подготовить передвижные помпы для откачивания воды.
Затопившим низовья Днепра наводнением из-за разрушения Каховской ГЭС смыло опасные отходы, удобрения, мусор и, возможно, даже нефтепродукты, что опасно для экосистемы, рассказал «Радиоточке НСН» гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
«Вода будет уходить только тогда, когда вытечет из Каховского водохранилища. Это займет несколько дней и будет сопровождаться затоплением объектов инфраструктуры, ливневок, домов, подвалов. В процессе затоплений домов, выгребных ям, кладбищ, хранилищ, свалок, все это попадет в воду. Сколько воды вытечет, мы представить можем, это будет 3-5 дней, а вот что будет происходить с экосистемой – более сложный вопрос. Надо понимать, какие там были площадки опасных отходов, склады удобрений, септики, выгребные ямы и так далее. Техногенное наводнение характеризуется большой скоростью затопления, приводит к большому ущербу - кабели, газопроводы, нефтепроводы, все, что есть в русле, может быть разрушено», - отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинские власти в разрушении Каховской ГЭС.
По его словам, ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня наступления. Лукашенко заявил, что Киев совершил диверсию на фоне неудач в ходе боевых действий.
Бывший разведчик США Скотт Риттер объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решился на разрушение Каховской гидроэлектростанции. Свое мнение экс-сотрудник спецслужб высказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Риттер полагает, что Зеленский решился атаковать ГЭС ради привлечения внимания западных союзников. Бывший разведчик считает, что мир устал от Украины, а желающих ее финансировать все меньше.
«Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», - сказал Риттер.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев заявил «Радиоточке НСН», что обмеление Каховского водохранилища не увеличит шансы ВСУ на форсирование Днепра.
«Ситуация на Каховской ГЭС не увеличивает шансы ВСУ на форсирование Днепра. Там наоборот, наверное, оно будет более затруднено. Водохранилища не то чтобы не станет, просто уровень уменьшится. В любом случае, это серьезная преграда, не будут же по асфальту наступать через водохранилище. А оборону Энергодара и Запорожской АЭС стоит, безусловно, укреплять, допустить ВСУ туда нельзя», - отметил он.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский попытался обвинить в ЧП на Каховской ГЭС Россию и «людей, которые сейчас контролируют регион». Он предложил привлечь к расследованию международных экспертов.
Но в интервью Bild Зеленский уже заявил, что у Киева нет доказательств причастности России к разрушению Каховской гидроэлектростанции.
«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», - сказал украинский лидер.
Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, остаются неопределенными, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этой связи рассматривать вопрос о том, можно ли квалифицировать произошедшее как военное преступление, преждевременно.
«Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию», - заключил он.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Десятки населенных пунктов оказались под водой.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели восьми человек. По его словам, при катастрофе такого масштаба жертвы неизбежны, передает «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что река Днепр, по предварительной оценке «Русгидро», вернется в русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. К утру 10 июня уровень поднявшейся воды в Новой Каховке снизился до отметки 7 метров – всего на 3 метра.
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