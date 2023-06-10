Вода как прикрытие. Эксперты говорят о выгоде Киева от взрыва на Каховской ГЭС

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram, что ущерб от разрушения домов после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС может превысить 1,5 миллиарда рублей.

Точные расчеты будут проведены после полного схода воды, отметил он. Спасателям региона дано поручение обойти домохозяйства и подготовить передвижные помпы для откачивания воды.

Затопившим низовья Днепра наводнением из-за разрушения Каховской ГЭС смыло опасные отходы, удобрения, мусор и, возможно, даже нефтепродукты, что опасно для экосистемы, рассказал «Радиоточке НСН» гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«Вода будет уходить только тогда, когда вытечет из Каховского водохранилища. Это займет несколько дней и будет сопровождаться затоплением объектов инфраструктуры, ливневок, домов, подвалов. В процессе затоплений домов, выгребных ям, кладбищ, хранилищ, свалок, все это попадет в воду. Сколько воды вытечет, мы представить можем, это будет 3-5 дней, а вот что будет происходить с экосистемой – более сложный вопрос. Надо понимать, какие там были площадки опасных отходов, склады удобрений, септики, выгребные ямы и так далее. Техногенное наводнение характеризуется большой скоростью затопления, приводит к большому ущербу - кабели, газопроводы, нефтепроводы, все, что есть в русле, может быть разрушено», - отметил он.