Власти Херсонской области назвали предварительную сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС, предварительно, составит 11,5 миллиардов рублей, сообщили власти Херсонской области.

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Отмечается, что сумма может увеличиться.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что семьи погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по миллиону рублей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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