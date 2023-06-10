Власти Херсонской области назвали предварительную сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
10 июня 202315:42
Сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС, предварительно, составит 11,5 миллиардов рублей, сообщили власти Херсонской области.
Отмечается, что сумма может увеличиться.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что семьи погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по миллиону рублей.
Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали бывшего продюсера групп Louna, «Тараканы!» и «Слот»
- Власти Херсонской области назвали предварительную сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
- Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли четыре танка «Leopard»
- Минобороны России: ВС РФ перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS
- В граничащей с ЕС Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности
- «Смерти подобно». Наступление ВСУ без техники захлебнется
- Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине
- Канцлер Германии Шольц поговорит с Путиным?
- Рогов: в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ
- Добить Европу? Санкции гораздо больше вредят ЕС, чем России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru