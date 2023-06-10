Подтопившая Новую Каховку вода практически ушла из города
Вода, которая подтопила Новую Каховку из-за разрушения Каховской ГЭС, практически полностью ушла из города, сообщил мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.
По его словам, в настоящий момент власти откачивают воду из подвалов.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что семьи погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по миллиону рублей.
Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru