МЧС России спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС
11 июня 202308:07
Сотрудники МЧС России спасли 1 тысячу 736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщает министерство в Telegram.
Из этого числа 165 детей.
Спасатели доставили в зону подтопления около 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды. Сотрудники ведомства помогают откачивать воду с помощью нососов.
Как стало известно ранее, количество госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru