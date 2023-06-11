МЧС России спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС России спасли 1 тысячу 736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщает министерство в Telegram.

Власти Херсонской области назвали предварительную сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Из этого числа 165 детей.

Спасатели доставили в зону подтопления около 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды. Сотрудники ведомства помогают откачивать воду с помощью нососов.

Как стало известно ранее, количество госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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