Экс-разведчик США Риттер назвал цель Киева при подрыве Каховской ГЭС
Бывший разведчик США Скотт Риттер объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решился на разрушение Каховской гидроэлектростанции. Свое мнение экс-сотрудник спецслужб высказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Риттер полагает, что Зеленский решился атаковать ГЭС ради привлечения внимания западных союзников. Бывший разведчик считает, что мир устал от Украины, а желающих ее финансировать все меньше.
«Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», - сказал Риттер.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Десятки населенных пунктов оказались под водой.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели восьми человек. По его словам, при катастрофе такого масштаба жертвы неизбежны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru