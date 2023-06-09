Экс-разведчик США Риттер назвал цель Киева при подрыве Каховской ГЭС

Риттер полагает, что Зеленский решился атаковать ГЭС ради привлечения внимания западных союзников. Бывший разведчик считает, что мир устал от Украины, а желающих ее финансировать все меньше.

«Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», - сказал Риттер.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Десятки населенных пунктов оказались под водой.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели восьми человек. По его словам, при катастрофе такого масштаба жертвы неизбежны, передает «Радиоточка НСН».

