Сальдо назначил выплаты пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС

Пострадавшие от взрыва Каховской ГЭС получат денежные выплаты. Соответствующий указ подписал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Подписал указ «Об утверждении Положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — написал он в своем Telegram-канале 11 июня.

Единовременная выплата для пострадавших составит 10 тыс. рублей на человека. За частичную утрату имущества полагается 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч.

Семьям погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшим — 200 тысяч или 400 тысяч рублей, в зависимости от полученного вреда здоровью, сообщает RT.

Решения о выплатах власти будут принимать в течении 10 рабочих дней, уточнил Сальдо.

Ранее сотрудники МЧС России спасли 1 тысячу 736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщает министерство в Telegram.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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