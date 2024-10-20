Москва, Липецк, Курск: ВСУ атаковали регионы РФ 110 дронами
В московском регионе атака опять пришлась на Раменское, в Липецкой области начался пожар, а в Нижегородской области от украинских дронов пострадали четыре спасателя.
АТАКА НА ЛИПЕЦК, КУРСК И МОСКВУ
Ночью 20 октября ВСУ атаковали дронами сразу несколько регионов России. Например, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом было подавлено несколько украинских дронов. В регионе также был введен режим угрозы атаки. В некоторых местах возникли возгорания, которые, по словам чиновника, удалось быстро потушить.
«На месте падения обломков работают спецслужбы», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Позже политик сообщил, что в районе Сырского Рудника в Липецкой области на проезжую часть упали обломки БПЛА ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет, передает RT.
Об атаке на Орловскую область сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, там ночью 20 октября было сбито еще четыре дрона. Накануне говорилось о семи отраженных атаках, передает RT.
«Средства ПВО работают надежно, в очередной раз благодарю наших защитников», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
При этом в Курской области угрозу атаки беспилотников объявили еще 19 октября в 18:35 часов. Днем ранее регион несколько раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор области Алексей Смирнов сообщил об отмене угрозы только утром 20 октября. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Таким образом, угроза атаки длилась более 10 часов.
Серьезной атаке со стороны ВСУ подверглась и Нижегородская область. Губернатор региона Глеб Никитин рассказал, что ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили украинские дроны на территории промзоны в Дзержинске. Известно, что четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории этого объекта, пострадали.
«Они получили легкие осколочные ранения. Им оказана необходимая медпомощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы», - написал Никитин в своем Telegram-канале.
ВСУ также атаковали московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО отразили атаку в Раменском городском округе.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - написал он в своем Telegram-канале.
Всего, по данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО ночью 20 октября было уничтожено 110 украинских БПЛА. Так, 43 беспилотника ликвидировали над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, восемь – над Нижегородской, семь – над Белгородской, шесть – над Брянской и один – над Московской областью.
ПРЕДЫДУЩАЯ АТАКА НА ПОДМОСКОВЬЕ
В прошлый раз ВСУ атаковали столичный регион ночью 10 сентября. Тогда 20 беспилотников были сбиты в Раменском, Подольске, Домодедове, Люберцах и Коломне. Это была самая массированная атака на Подмосковье. Из-за угрозы атаки были закрыты сразу несколько столичных аэропортов. При этом в ту ночь над девятью регионами России было сбито более 140 украинских беспилотников. После этого СК возбудил уголовное дело о теракте.
Больше всего от их атаки на московский регион 10 сентября пострадало Раменское. Там дрон попал в многоэтажный дом в одном из жилых комплексов на Спортивном проезде. В результате атаки на 11 и 12 этажах здания начался пожар, пострадали десятки квартир. После падения дрона скончалась женщина, еще три человека получили ранения.
Обломки сбитого беспилотника упали и недалеко от аэропорта «Жуковский», в Троицком административном округе на территории частного домовладения, а также на Каширское шоссе, где в связи с этим было перекрыто движение в сторону Москвы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 19 октября ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург.
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