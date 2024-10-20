Москва, Липецк, Курск: ВСУ атаковали регионы РФ 110 дронами

«На месте падения обломков работают спецслужбы», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Позже политик сообщил, что в районе Сырского Рудника в Липецкой области на проезжую часть упали обломки БПЛА ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет, передает RT.

Об атаке на Орловскую область сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, там ночью 20 октября было сбито еще четыре дрона. Накануне говорилось о семи отраженных атаках, передает RT.

«Средства ПВО работают надежно, в очередной раз благодарю наших защитников», - написал Клычков в своем Telegram-канале.