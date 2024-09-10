«Думала, дом сложится»: Жительница дома в Раменском о том, как пережила атаку ВСУ

По словам Натальи, соседние дома тоже получили повреждения, а всего она с мужем насчитала 14 хлопков.

«От ударной волны в противоположном доме с 16 по 1 этаж все стекла выбиты. И через железную дорогу в дом там, видно, прямое попадание, потому что дом очень сильно разрушен. Мы насчитали штук 14 хлопков. Центр размещения у нас в новой школе открыли. Я видела там большое скопление народа», - отметила собеседница НСН.

После атаки БПЛА на Раменское на место ЧП приехал губернатор Воробьев. Он пообещал, что власти восстановят все квартиры и выплатят жителям компенсацию. По его словам, в восемь часов вечера МЧС сообщит, когда жители смогут вернуться в свои квартиры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

