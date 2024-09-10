«Думала, дом сложится»: Жительница дома в Раменском о том, как пережила атаку ВСУ
Жители дома на Высоковольтной улице, в который влетел беспилотник ВСУ, с 5 утра не могут попасть в свои квартиры, а всего за ночь они насчитали не меньше 14 хлопков, рассказала НСН очевидица Наталья.
Жительница многоквартирного дома в Раменском Наталья, в который сегодня ночью попал беспилотник ВСУ, рассказала, что они с мужем и собакой успели убежать с балкона, когда услышали, как в их сторону летит БПЛА. Этим она поделилась в беседе с НСН.
В ночь с понедельника на вторник, 10 сентября на регионы России и Подмосковье обрушилась массированная атака беспилотников ВСУ. В подмосковном городе Раменское БПЛА попали в два жилых многоквартирных дома: на улице Высоковольтной, где повреждены пять балконов, и на Спортивном поезде. По последнему адресу повреждены 54 квартиры, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Погибла 46-летняя женщина, ранены четыре человека. Сейчас жильцы повреждённых домов эвакуированы, многих разместили в пункте временного размещения в ближайшей школе. Жительница дома на Высоковольтной улице рассказала, что они успели взять только паспорт и собаку.
«Мы услышали это все в половине третьего ночи. Я сначала подумала, что это гром гремит, и решила закрыть лоджию. Но потом я поняла, что это «бахает», а не гром гремит. Мы с мужем вышли в лоджию, посмотрели, но пошли дальше полежать. Потом опять услышали грохот, выскочили в лоджию посмотреть и слышим, что летит беспилотник и жужжит. Мы успели схватить собаку, забежать в коридор, и он как бахнул в наш дом... Мне показалось, что дом сейчас сложится. Это получается его уже, видно, сбили, и он влетел, его фрагменты также влетели в соседний подъезд на 12 этаж. А мы сами живем на 14-м этаже. Потом опять вот это жужжание, и уже напротив нас в дом влетел, с торца здания попал. Там все снесено, несколько этажей. Каменные балконы развалились. В 4.50 у нас в доме включилась сигнализация, все начали спускаться по лестнице. Полиция все оцепила, всех эвакуировали из дома. Потом все отключили, мы часов в 7 утра в дом вернулись. И только мы зашли, опять включилась вот эта сигнализация, мы опять эвакуировались. Там уже работала полиция, следователи, саперы. В дома с того времени больше никого не пускают. Сейчас мы ничего не можем взять, ни документы, вещи. Мы успели схватить только паспорта, собаку, накинули кофточки и выскочили на улицу», - рассказала жительница дома.
По словам Натальи, соседние дома тоже получили повреждения, а всего она с мужем насчитала 14 хлопков.
«От ударной волны в противоположном доме с 16 по 1 этаж все стекла выбиты. И через железную дорогу в дом там, видно, прямое попадание, потому что дом очень сильно разрушен. Мы насчитали штук 14 хлопков. Центр размещения у нас в новой школе открыли. Я видела там большое скопление народа», - отметила собеседница НСН.
После атаки БПЛА на Раменское на место ЧП приехал губернатор Воробьев. Он пообещал, что власти восстановят все квартиры и выплатят жителям компенсацию. По его словам, в восемь часов вечера МЧС сообщит, когда жители смогут вернуться в свои квартиры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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