В результате попадания БПЛА в дом в Раменском повреждены 54 квартиры

После попадания беспилотника в многоквартирный дом на Спортивном проезде в Раменском повреждены 54 квартиры из 102, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на Высоковольтной улице удар БПЛА пришелся на 5 балконов, которые загорелись. Однако в сами квартиры огонь не распространился. Так, сильнее всего пострадал дом на Спортивном проезде.

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Воробьев уточнил, что на месте продолжают работать все оперативные службы. Примерно в восемь часов вечера МЧС сообщит, когда жители смогут вернуться в свои квартиры.

Он также пообещал, что власти восстановят все квартиры и выплатят жителям компенсацию.

Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и Подмосковье началась в ночь с понедельника на вторник, 10 сентября. В Раменском в результате попадания беспилотника в жилой дом также погибла 46-летняя женщина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Алексей Штокал
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