В результате попадания БПЛА в дом в Раменском повреждены 54 квартиры

После попадания беспилотника в многоквартирный дом на Спортивном проезде в Раменском повреждены 54 квартиры из 102, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на Высоковольтной улице удар БПЛА пришелся на 5 балконов, которые загорелись. Однако в сами квартиры огонь не распространился. Так, сильнее всего пострадал дом на Спортивном проезде.