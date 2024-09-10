СК возбудил уголовное дело о теракте после масштабной атаки беспилотников
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки БПЛА на российские регионы этой ночью, сообщили в ведомстве.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил «установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению».
Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). В результате атаки погибла одна женщина, также есть пострадавшие. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
По данным Минобороны, за ночь над территорией России были уничтожены 144 украинских беспилотника, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru