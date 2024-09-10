Слуцкий: Киевские власти ответят за атаку на Раменское

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки дронов были повреждены два многоквартирных дрона, погибла женщина, кроме того, ранены еще несколько человек.

Также Слуцкий заявил о поддержке жителей подмосковного города и подчеркнул, что киевские власти не смогут посеять панику среди россиян.

Глава комитета также отметил, что подобные действия украинской армии противоречат нормам гуманитарного международного права и объясняются неудачами ВСУ на поле боя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары беспилотников ВСУ по жилым кварталам в России не считаются военными действиями, это демонстрация «сущности киевского режима».

