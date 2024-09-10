Слуцкий: Киевские власти ответят за атаку на Раменское

Председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атака со стороны ВСУ на город Раменское (Московская область) не останется без ответа. Об этом сообщило РИА Новости.

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Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки дронов были повреждены два многоквартирных дрона, погибла женщина, кроме того, ранены еще несколько человек.

Также Слуцкий заявил о поддержке жителей подмосковного города и подчеркнул, что киевские власти не смогут посеять панику среди россиян.

Глава комитета также отметил, что подобные действия украинской армии противоречат нормам гуманитарного международного права и объясняются неудачами ВСУ на поле боя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары беспилотников ВСУ по жилым кварталам в России не считаются военными действиями, это демонстрация «сущности киевского режима».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Штокал
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