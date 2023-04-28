«Миллиард желаний»: Спасется ли от тюрьмы блогер Блиновская

ДЕТЕКТИВ ИЛИ КОМЕДИЯ?

История с задержанием Блиновской напоминает одновременно и детектив, и комедию положений. По данным СМИ, обосновавшаяся в Дубае блогер прилетела в Россию чуть ли не на пару дней ради выступления на «ВТБ-Арене», а 28 апреля планировала выступить в Ташкенте.

Журналисты утверждают, что Блиновскую предупредили о возможном задержании в аэропорту, поэтому она арендовала Maybach с водителем и поехала из Москвы в сторону Белоруссии, на границе с которой и была задержана. При этом в четверг вечером Telegram-каналы сообщили, что блогер якобы пыталась при задержании откупиться за $10 млн.

«Блогер-олигарх Блиновская сходу на таможне предложила для следователей $5 млн за подписку о невыезде. Позже предложила $10 млн, но с оговоркой не блокировать ее работу, так как "надо их до лета с лохов ещё успеть собрать"», - утверждал Telegram-канал «Образ будущего», однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Первые звоночки для Блиновской прозвучали в начале марта, когда блогеры-миллионники Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей.

В числе следующих в «очереди на проверку» СМИ называли Блиновскую, создателя бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрия Портнягина и основательницу бренда косметики Sammy Beauty Оксану Самойлову, которая плюс ко всему является женой рэпера Джигана.

В конце марта СМИ сообщили, что на Блиновскую пожаловались в полицию участницы ее марафона, однако девушка опровергла информацию о налоговых проверках, добавив, что ее юристы «держат руку на пульсе 24/7». Правда, по данным СМИ, после этого блогерша уехала в Дубай.

Имя Блиновской стало известно широкой публике после ее интервью Ксении Собчак в январе 2022 года, в ходе которого скандальная телеведущая попыталась «сорвать маску» с инфоблогера. Однако Елена не обиделась и, по ее признанию, «кайфанула от эксперимента», хоть и обещала в ходе интервью «плюнуть в лицо» Ксении Анатольевне или «выбросить ее из лодки» за отдельные вопросы.

В феврале 2022 года лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил песню «Шмарафон» со словами «ушли инфоцыгане, пришли инфоэлиты», в которой, правда, больше досталось Собчак, чем Блиновской.

Ну а в марте прошлого года входящий в холдинг «Газпром-медиа» телеканал ТВ-3 объявил Блиновскую новым лицом канала, представив ее в образе «крестной феи».