«Миллиард желаний»: Спасется ли от тюрьмы блогер Блиновская
Хейтеры пишут, что Блиновскую сгубила жадность, сама автор «Марафона желаний» согласилась, что должна государству миллиард, а суд в эти минуты вершит справедливость.
В преддверии майских праздников в центре внимания деловых и глянцевых СМИ оказалась автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, задержанная при попытке выезда из России и ставшая фигурантом уголовного дела.
Самой известной в стране инфоблогерше инкриминируют неуплату почти миллиарда рублей налогов, а Пресненский суд Москвы в эти минуты выбирает меру пресечения.
При этом журналисты вспоминают похожую историю с блогером Лерчек и гадают, с какой целью государство начало охоту на инфоцыган.
ВОПРОС НА МИЛЛИАРД
Сообщения о задержании Блиновской появились рано утром 27 апреля. 26 апреля она выступила на крупном бизнес-форуме на «ВТБ-Арене», а уже в четверг утром Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Блиновской, обнародовав кадры ее задержания и эффектных обысков в особняке блогерши.
По данным следствия, автор «Марафона желаний» использовала схему дробления бизнеса и недоплатила налогов за 2019-2021 годы на сумму более 918 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации 43 млн рублей.
Утром 28 апреля СКР сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась и полностью признала вину, в связи с чем следствие попросило суд избрать ей меру пресечения, связанную с ограничением свободы.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев говорил НСН, что Блиновской может грозить до трех лет тюрьмы по статье о неуплате налогов в особо крупном размере, а также до двух лет за отмывание денег, однако, скорее всего, она возместит ущерб государству и избежит сурового наказания.
«Скорее всего, она будет на подписке о невыезде. Следствие идет по логичной цепочке, они отрабатывают сегмент физических лиц, которые занимаются блогерством. У людей, которые занимались публичным предпринимательством в блоге, сложились определенные корпоративные традиции. Проще говоря, они плевать хотели на все положения и нормы налогового законодательства», - добавил Соловьев.
ДЕТЕКТИВ ИЛИ КОМЕДИЯ?
История с задержанием Блиновской напоминает одновременно и детектив, и комедию положений. По данным СМИ, обосновавшаяся в Дубае блогер прилетела в Россию чуть ли не на пару дней ради выступления на «ВТБ-Арене», а 28 апреля планировала выступить в Ташкенте.
Журналисты утверждают, что Блиновскую предупредили о возможном задержании в аэропорту, поэтому она арендовала Maybach с водителем и поехала из Москвы в сторону Белоруссии, на границе с которой и была задержана. При этом в четверг вечером Telegram-каналы сообщили, что блогер якобы пыталась при задержании откупиться за $10 млн.
«Блогер-олигарх Блиновская сходу на таможне предложила для следователей $5 млн за подписку о невыезде. Позже предложила $10 млн, но с оговоркой не блокировать ее работу, так как "надо их до лета с лохов ещё успеть собрать"», - утверждал Telegram-канал «Образ будущего», однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
Первые звоночки для Блиновской прозвучали в начале марта, когда блогеры-миллионники Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей.
В числе следующих в «очереди на проверку» СМИ называли Блиновскую, создателя бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрия Портнягина и основательницу бренда косметики Sammy Beauty Оксану Самойлову, которая плюс ко всему является женой рэпера Джигана.
В конце марта СМИ сообщили, что на Блиновскую пожаловались в полицию участницы ее марафона, однако девушка опровергла информацию о налоговых проверках, добавив, что ее юристы «держат руку на пульсе 24/7». Правда, по данным СМИ, после этого блогерша уехала в Дубай.
Имя Блиновской стало известно широкой публике после ее интервью Ксении Собчак в январе 2022 года, в ходе которого скандальная телеведущая попыталась «сорвать маску» с инфоблогера. Однако Елена не обиделась и, по ее признанию, «кайфанула от эксперимента», хоть и обещала в ходе интервью «плюнуть в лицо» Ксении Анатольевне или «выбросить ее из лодки» за отдельные вопросы.
В феврале 2022 года лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил песню «Шмарафон» со словами «ушли инфоцыгане, пришли инфоэлиты», в которой, правда, больше досталось Собчак, чем Блиновской.
Ну а в марте прошлого года входящий в холдинг «Газпром-медиа» телеканал ТВ-3 объявил Блиновскую новым лицом канала, представив ее в образе «крестной феи».
Основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов говорил Forbes, что сейчас идет «ковровая бомбардировка» блогеров при том, что раньше трогали только тех, «кто перешел дорогу». Telegram-канала Baza утверждает, что в ФНС создан спецотдел для проверки блогеров с доходом более 50 млн рублей в год.
При этом цель проверок блогеров-миллионеров остается неизвестной. По данными источника Forbes, «стоит задача пополнять бюджет», при этом не имеет значения, за чей счет это делать - блогеров, певцов или кого-то еще.
Хейтеры Блиновской шутят, что на этот раз она «плохо загадала желание» и предрекают, что теперь блогеры побегут из России. Помимо Лерчек и ее мужа, по данным СМИ, уже уехавшим из страны с арестованными счетами, в конце марта сообщалось о возбуждении дела в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной в связи с неуплатой налогов на 120 млн рублей.
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