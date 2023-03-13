«Ковровые бомбардировки!»: В России взялись за инфоцыган и блогеров
Эксперты считают фигурантов «списка 24-х» каплей в океане борьбы с онлайн-казино, и предрекают налоговые проверки Блиновской, Портнягина и супруги Джигана.
Новая неделя началась с очередного «наезда» на блогеров, о массовых проверках которых стало известно во время мартовских праздников.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала правоохранительным органам на 24-х известных людей, которые, по ее данным, незаконно рекламируют онлайн-казино.
При этом эксперты на фоне уголовного преследования блогера Лерчек допускали, что дело может быть не в нарушении закона, а в попытках запугать лидеров мнений.
ОТ КРИДА ДО ХОВАНСКОГО: «ЛЯ-ЛЯ, ТОПОЛЯ»
На фоне спецоперации на Украине в России стали появляться различные неофициальные списки «неугодных» артистов и музыкантов. В понедельник «список 24-х» обнародовала Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета упомянула в нем блогеров и обвинила их в незаконной рекламе онлайн-казино.
«В связи с выходом списка, сегодня Лига безопасного интернета направила обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента», - написала в Telegram Мизулина.
В ее список, в частности, вошли певец Егор Крид, блогер Юрий Хованский, обвинявшийся в оправдании терроризма, депортированный из РФ Некоглай, трэш-стимер Mellstroy и Гусейн Гасанов. При этом Мизулина заботливо опубликовала фото нарушителей закона и количество их подписчиков в соцсетях.
Однако эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин объяснил в интервью НСН, что возможное преследование блогеров никак не решит проблему подпольных онлайн-казино.
«Мизулина – это все "ля-ля, тополя". Ну, прикрутят они блогеров, но зайдите на любой сайт и везде есть реклама онлайн-казино. Разговор не о том, что блогеры что-то рекламируют, а в том, что игра в интернете идет по полной программе. Любой сайт, который транслирует фильмы, начинается с рекламы букмекерских компаний и онлайн-казино. На территории России запретили казино, а они работают и ушли в подполье. Раньше никогда в жизни не было подпольных казино, а как закон приняли в 2006 году, они появились. А теперь попробуйте их оттуда выковырять», - пояснил Слободкин, оценив недополученные Россией налоги с ушедшего в тень игорного бизнеса в 700 млрд рублей в год.
Между тем, попавшая в «список 24-х» стример Валерия Высоцкая (Morphe_ya) уже обратилась в Лигу безопасного интернета, пообещав завязать с рекламой онлайн-казино, утверждает Мизулина.
ИНФОЦЫГАНЕ И «КОВРОВЫЕ БОМБАРДИРОВКИ»
В преддверии Всемирного Женского дня в поле зрения общественности попали блогеры-миллионники Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем. Они стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей.
СМИ смаковали видео обысков в доме Чекалиных, в рамках которых нашли восемь килограммов золота в слитках и десять паспортов, нашли их строящийся особняк стоимостью более 1 млрд рублей и рассекретили схему обмана с «Колесом Фортуны», на которое благообразные супруги «подсаживали подписчиков»
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН усомнился, что Чекалиных посадят, допустив, что они могут уйти от уголовной ответственности, заплатив все недоимки и штраф в размере 60 млн рублей. Ну а журналисты уже назвали тех, кого начнут проверять вслед за Чекалиными.
В числе «потенциально проверяемых» были, в частности, упомянуты автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, основатель бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, жена рэпера Джигана и основательница бренда косметики Sammy Beauty Оксана Самойлова, певица Клава Кока и комик Илья Соболев.
Основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов объяснил Forbes, что до 2022 года проверки инфобизнесменов и блогеров проводились, «если кто-то перешел дорогу», а сейчас началась «более ковровая бомбардировка».
Богданов считает целью проверок блогеров не выявление нарушений закона, а попытку давления на лидеров мнений с целью «обеления» этого рынка и контроля за их публикациями. По его прогнозу, проверки начнутся с крупных блогеров, но в последствии коснутся и остальных.
Помимо звезд YouTube и других соцсетей в последнее время достается и владельцам ряда Telegram-каналов.
Так, в начале марта Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей Telegram-каналов «Проект Сканер» и «Riddle» по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко.
Ну а осенью прошлого года были арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. По версии следствия, они требовали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей у за удаление материалов в Telegram-канале «Тушите свет».
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