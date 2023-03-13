«Ковровые бомбардировки!»: В России взялись за инфоцыган и блогеров

Новая неделя началась с очередного «наезда» на блогеров, о массовых проверках которых стало известно во время мартовских праздников.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала правоохранительным органам на 24-х известных людей, которые, по ее данным, незаконно рекламируют онлайн-казино.

При этом эксперты на фоне уголовного преследования блогера Лерчек допускали, что дело может быть не в нарушении закона, а в попытках запугать лидеров мнений.