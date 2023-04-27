«Плевать хотели!»: Блиновской грозит до трех лет за отмывание денег
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН заявил, что у блогера есть шанс избежать уголовной ответственности только в случае возмещения ущерба государству.
Блогеру Елене Блиновской грозит наказание до трех лет лишения свободы по статье о неуплате налогов в особо крупном размере, а также до двух лет за отмывание денежных средств, рассказал НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев. При этом он отметил, что она сможет избежать наказания, если возместит ущерб государству.
Накануне против блогера Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей. Она была задержана при попытке покинуть Москву. Блиновская обвиняется в том, что не хотела переходить на общую систему налогообложения и формально «раздробила» бизнес. Соловьев рассказал, что доказать вину блогера будет просто, но у нее будет шанс избежать уголовной ответственности.
«Уклонение от уплаты налогов физического лица, в данном случае это 198 статья, особо крупный размер. Там ответственность совсем небольшая, в основном это штрафные санкции, также может быть лишение свободы на срок до трех лет. Но больше всего сыграет налоговая ответственность, придется выплатить все штрафы, возместить ущерб, нанесенный государству. Вину доказать будет несложно. В статье есть примечание о том, что человек, который впервые совершил это преступление, будет освобожден от уголовной ответственности, если уплатит все суммы. У нее есть такая возможность», - отметил юрист.
Также собеседник НСН заметил, что Блиновской грозит наказание в виде двух лет лишения свободы по статье об отмывании денежных средств.
«Но они не просто уклонялись, а отмывали эти деньги. По 174 статье о легализации отмывания денежных средств грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы и лишение свободы на срок до двух лет. Если отпадет у нее 198 статья, останется 174. Скорее всего, она все равно получит наказание, которое не связано с лишением свободы. Скорее всего, она будет на подписке о невыезде. Следствие идет по логичной цепочке, они отрабатывают сегмент физических лиц, которые занимаются блогерством. У людей, которые занимались публичным предпринимательством в блоге, сложились определенные корпоративные традиции. Проще говоря, они плевать хотели на все положения и нормы налогового законодательства», - заключил Соловьев.
Ранее Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной и ее супруга. Сумма является установленным ущербом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Суд также запретил блогеру Лерчеку и ее супругу Артему пользоваться интернетом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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