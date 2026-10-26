Россиянам рассказали, во сколько обойдутся школьные каникулы осенью 2026 года

Она уточнила, что билета в кино в крупном городе обойдётся в среднем от 650 до 800 рублей, а посещение музеев - от 400 рублей за детский билет. Также дворцы творчества во время каникул, как правило, предлагают широкий выбор мероприятий, например мастер-классов, которые обойдутся минимум в полторы тысячи рублей.

По словам эксперта, не следует забывать про различные настольные игры, хобби и отдых на природе. В этом случае придётся потратить ещё примерно две тысячи рублей минимум. Также можно вместо развлекательного мастер-класса выбрать кружок на неделю с занятостью в первой половине дня.

«Эти вложения позволят отодвинуть гаджеты на второй план, сделать развитие детей более разносторонним и сформировать у них новые навыки», — заключила Борисова.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что в текущем учебном году у обучающихся по четвертям школьников каникулы будут на один день короче, чем в 2025-м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

