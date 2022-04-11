«Шалом из Зазеркалья»: Блиновская стала «крестной феей» ТВ-3, а Овсянникова - голосом Die Welt

В руководстве ТВ-3 признались, что вдохновлены биографией создательницы «Марафона желаний», а Собчак удивилась, что на автора «перформанса на Первом» еще не повесили «147 уголовных дел».

Известные российские теледивы делают неплохую карьеру на спецоперации. Так, экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова - автор скандального перформанса на главном канале страны - не только не томится в застенках, но и начала сотрудничество с немецкой газетой Die Welt.

Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, предлагавшая свои психологические услуги в разгар спецоперации, стала лицом телеканала ТВ-3.

И лишь Ксения Собчак вынуждена оправдываться перед СМИ о своём побеге в Израиль…

Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкой Die Welt

ОТ ГЕРМАНИИ ДО ЗАЗЕРКАЛЬЯ

14 марта Овсянникова, работавшая в то время редактором Первого канала, ворвалась в прямой эфир программы «Время» с плакатом, содержание которого вполне может тянуть на нарушение закона по статье о фейках о российской армии.

С тех пор прошел уже почти месяц, а суд пока лишь оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, но не за акцию, а за пост в соцсетях. Ну а сегодня британская The Guardian сообщила о сотрудничестве смелой девушки с Die Welt.

Издание привело высказывание владельца немецкой газеты Акселя Шпрингера, по словам которого Овсянникова будет готовить репортажи из Украины и России, в том числе и для новостного телеканала Die Welt.

«Что могу сказать, я думала, что все будет намного жестче и за эту акцию на нее повесят сто сорок семь уголовных дел. Но нет, может быть, пронесет», - написала в этой связи Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Рассмотрение дела о плакате Овсянниковой запланировано на 14 апреля, при этом она проходит не по уголовной, а по административной статье.

В другом телесобытии понедельника также фигурирует человек, связанный с именем Собчак.

В январе СМИ взахлеб обсуждали интервью Ксении с блогером и создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

Теперь Блиновская стала новым лицом телеканала ТВ-3, входящего в холдинг «Газпром-медиа».

На официальном сайте телеканала опубликован ролик, в котором зрителям предлагается вместе с Блиновской «следовать за своими желаниями».

На видео Блиновская летает и, по мнению СМИ, преображается в Алису из Зазеркалья.

«Елена — настоящая крёстная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой. Своим новым оформлением и роликами, на которые нас вдохновила биография Елены, мы хотим сказать зрителю: "Следуйте за своими желаниями, не бойтесь расти, идите к своей цели смело и твёрдо"» - сказала в этой связи директор ТВ-3 Лили Шерозия, которую цитирует издание «Состав».

Между тем, в январском интервью «крестная фея» Блиновская отказывалась отвечать на некоторые вопросы Собчак и «угрожала, что плюнет ей в лицо или выбросит из лодки», напоминает Газета.ру.

По мнению СМИ, в том интервью Собчак удалось сорвать с Блиновской маску и показать ее истинное лицо.

При этом сама Блиновская не увидела в интервью негатива, признавшись, что «кайфанула от этого эксперимента».

СМИ: Собчак опровергла получение израильского паспорта

ШАЛОМ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Ксения Собчак пока не прокомментировала новость про назначение Блиновской.

При этом ей пришлось ответить на публикации СМИ о том, что она якобы получила израильское гражданство, находится в этой стране и продает недвижимость в России.

Собчак опубликовала в Telegram видео, снятое на фоне российских пейзажей.

«Нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот, видите, у нас тут в Израиле еще тоже лед, уточки и ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но, конечно, это тоже все фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь как минимум у Стены Плача», - сыронизировала телеведущая.

Тем же, кто «помимо гражданства встревожен жилплощадью», она поведала, что восемь лет живет за городом и место жительства не меняла.

«Шаббат шалом вам из Подмосковья», - добавила Собчак.

Ранее израильская газета Haaretz со ссылкой на источники сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. А «Известия» утверждали, что она продала квартиру в Хамовниках стоимостью почти в миллиард рублей.

«Размажь меня талантливо!» Собчак обиделась на песню Шнурова про «старенькую лошадь»

1 февраля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип «Шмарафон», в котором СМИ усмотрели намеки на события, связанные с Собчак.

В частности, он «прошелся» по просветительской деятельности неназванной героини клипа: «Она разгонит тучи, и жизни всех научит». При этом само название песни и слова «ушли инфоцыгане, пришли инфоэлиты» косвенно намекали на интервью Собчак с создательницей «Марафона желаний».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Первый КаналКсения СобчакТелевидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры