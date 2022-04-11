«Шалом из Зазеркалья»: Блиновская стала «крестной феей» ТВ-3, а Овсянникова - голосом Die Welt
В руководстве ТВ-3 признались, что вдохновлены биографией создательницы «Марафона желаний», а Собчак удивилась, что на автора «перформанса на Первом» еще не повесили «147 уголовных дел».
Известные российские теледивы делают неплохую карьеру на спецоперации. Так, экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова - автор скандального перформанса на главном канале страны - не только не томится в застенках, но и начала сотрудничество с немецкой газетой Die Welt.
Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, предлагавшая свои психологические услуги в разгар спецоперации, стала лицом телеканала ТВ-3.
И лишь Ксения Собчак вынуждена оправдываться перед СМИ о своём побеге в Израиль…
ОТ ГЕРМАНИИ ДО ЗАЗЕРКАЛЬЯ
14 марта Овсянникова, работавшая в то время редактором Первого канала, ворвалась в прямой эфир программы «Время» с плакатом, содержание которого вполне может тянуть на нарушение закона по статье о фейках о российской армии.
С тех пор прошел уже почти месяц, а суд пока лишь оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, но не за акцию, а за пост в соцсетях. Ну а сегодня британская The Guardian сообщила о сотрудничестве смелой девушки с Die Welt.
Издание привело высказывание владельца немецкой газеты Акселя Шпрингера, по словам которого Овсянникова будет готовить репортажи из Украины и России, в том числе и для новостного телеканала Die Welt.
«Что могу сказать, я думала, что все будет намного жестче и за эту акцию на нее повесят сто сорок семь уголовных дел. Но нет, может быть, пронесет», - написала в этой связи Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Рассмотрение дела о плакате Овсянниковой запланировано на 14 апреля, при этом она проходит не по уголовной, а по административной статье.
В другом телесобытии понедельника также фигурирует человек, связанный с именем Собчак.
В январе СМИ взахлеб обсуждали интервью Ксении с блогером и создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской.
Теперь Блиновская стала новым лицом телеканала ТВ-3, входящего в холдинг «Газпром-медиа».
На официальном сайте телеканала опубликован ролик, в котором зрителям предлагается вместе с Блиновской «следовать за своими желаниями».
На видео Блиновская летает и, по мнению СМИ, преображается в Алису из Зазеркалья.
«Елена — настоящая крёстная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой. Своим новым оформлением и роликами, на которые нас вдохновила биография Елены, мы хотим сказать зрителю: "Следуйте за своими желаниями, не бойтесь расти, идите к своей цели смело и твёрдо"» - сказала в этой связи директор ТВ-3 Лили Шерозия, которую цитирует издание «Состав».
Между тем, в январском интервью «крестная фея» Блиновская отказывалась отвечать на некоторые вопросы Собчак и «угрожала, что плюнет ей в лицо или выбросит из лодки», напоминает Газета.ру.
По мнению СМИ, в том интервью Собчак удалось сорвать с Блиновской маску и показать ее истинное лицо.
При этом сама Блиновская не увидела в интервью негатива, признавшись, что «кайфанула от этого эксперимента».
ШАЛОМ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Ксения Собчак пока не прокомментировала новость про назначение Блиновской.
При этом ей пришлось ответить на публикации СМИ о том, что она якобы получила израильское гражданство, находится в этой стране и продает недвижимость в России.
Собчак опубликовала в Telegram видео, снятое на фоне российских пейзажей.
«Нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот, видите, у нас тут в Израиле еще тоже лед, уточки и ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но, конечно, это тоже все фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь как минимум у Стены Плача», - сыронизировала телеведущая.
Тем же, кто «помимо гражданства встревожен жилплощадью», она поведала, что восемь лет живет за городом и место жительства не меняла.
«Шаббат шалом вам из Подмосковья», - добавила Собчак.
Ранее израильская газета Haaretz со ссылкой на источники сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. А «Известия» утверждали, что она продала квартиру в Хамовниках стоимостью почти в миллиард рублей.
1 февраля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип «Шмарафон», в котором СМИ усмотрели намеки на события, связанные с Собчак.
В частности, он «прошелся» по просветительской деятельности неназванной героини клипа: «Она разгонит тучи, и жизни всех научит». При этом само название песни и слова «ушли инфоцыгане, пришли инфоэлиты» косвенно намекали на интервью Собчак с создательницей «Марафона желаний».
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