«Шалом из Зазеркалья»: Блиновская стала «крестной феей» ТВ-3, а Овсянникова - голосом Die Welt

ОТ ГЕРМАНИИ ДО ЗАЗЕРКАЛЬЯ

14 марта Овсянникова, работавшая в то время редактором Первого канала, ворвалась в прямой эфир программы «Время» с плакатом, содержание которого вполне может тянуть на нарушение закона по статье о фейках о российской армии.

С тех пор прошел уже почти месяц, а суд пока лишь оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, но не за акцию, а за пост в соцсетях. Ну а сегодня британская The Guardian сообщила о сотрудничестве смелой девушки с Die Welt.

Издание привело высказывание владельца немецкой газеты Акселя Шпрингера, по словам которого Овсянникова будет готовить репортажи из Украины и России, в том числе и для новостного телеканала Die Welt.

«Что могу сказать, я думала, что все будет намного жестче и за эту акцию на нее повесят сто сорок семь уголовных дел. Но нет, может быть, пронесет», - написала в этой связи Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Рассмотрение дела о плакате Овсянниковой запланировано на 14 апреля, при этом она проходит не по уголовной, а по административной статье.

В другом телесобытии понедельника также фигурирует человек, связанный с именем Собчак.

В январе СМИ взахлеб обсуждали интервью Ксении с блогером и создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

Теперь Блиновская стала новым лицом телеканала ТВ-3, входящего в холдинг «Газпром-медиа».

На официальном сайте телеканала опубликован ролик, в котором зрителям предлагается вместе с Блиновской «следовать за своими желаниями».

На видео Блиновская летает и, по мнению СМИ, преображается в Алису из Зазеркалья.

«Елена — настоящая крёстная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой. Своим новым оформлением и роликами, на которые нас вдохновила биография Елены, мы хотим сказать зрителю: "Следуйте за своими желаниями, не бойтесь расти, идите к своей цели смело и твёрдо"» - сказала в этой связи директор ТВ-3 Лили Шерозия, которую цитирует издание «Состав».

Между тем, в январском интервью «крестная фея» Блиновская отказывалась отвечать на некоторые вопросы Собчак и «угрожала, что плюнет ей в лицо или выбросит из лодки», напоминает Газета.ру.

По мнению СМИ, в том интервью Собчак удалось сорвать с Блиновской маску и показать ее истинное лицо.

При этом сама Блиновская не увидела в интервью негатива, признавшись, что «кайфанула от этого эксперимента».