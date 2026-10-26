Портрет убийцы: Какие дела суды и следователи смогут передать ИИ
Искусственный интеллект мог бы рассматривать дела о штрафах по ДТП и списании налогов, сказал НСН Иван Соловьев.
В делах, которое предполагают состязательность сторон, нейростети абсолютно неприменимы. Но ИИ мог бы заняться рядом других категорий дел, и даже помочь следствию в поимке преступников, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил о том, что российских судей необходимо обучать работе с искусственным интеллектом и новыми видами цифровых доказательств. По словам Краснова, в судебных делах все чаще встречаются цифровые активы, электронные доказательства и материалы, созданные с помощью ИИ. В связи с этим, полагает председатель Верховного суда, традиционных юридических знаний судьям уже недостаточно. По мнению Соловьева, озвученная Красновым проблема сегодня крайне актуальная и важная.
«Сегодня Верховный суд является, так скажем, застрельщиком работы по использованию искусственного интеллекта. И это понятно, потому что суды перегружены, аппарат не справляется, у судей завал. И поэтому, конечно, у ВС РФ есть большая надежда на то, что ИИ судей разгрузит», - говорит Соловьев.
Эксперт напомнил, что на первоначальном этапе внедрения и использования искусственного интеллекта программы были весьма сырые, и выдавали документы, которые генерировали ссылки на какие-либо несуществующие судебные решения. Поэтому за ИИ было необходимо постоянно все перепроверять.
«Программы, которые используются в юриспруденции сегодня, уже другие. Теперь задача не такая сложная, а ИИ, скорее всего, уже не даст ссылки на несуществующие решения и, может быть, даже предложит какие-то нестандартные ходы для юриста, составит документ грамотно. Так что сейчас новая эра использования ИИ. Но при этом – тоже абсолютно не гарантирует, что за ИИ не нужно будет перепроверять», - отметил юрист.
Тем не менее, считает собеседник НСН, уже сегодня нейросети могут быть подспорьем как для судей, так и для следователей.
«Давно говорили, что ничто не заменит личное убеждение судьи, и анализ документов без применения духовных качеств конкретного человека при вынесении судебного решения, наверное, невозможен. Но есть случаи, когда судебные решения не требуют состязательности сторон, и тут мог бы применяться ИИ. Например, безакцептное списание налога или, скажем, штраф за нарушение ПДД, зарегистрированное безусловными средствами фиксации. Но вот где предполагается состязательность, и необходимо что-то доказывать, там искусственный интеллект абсолютно неприменим. И говорить о том, что там его можно внедрить, это, мягко говоря, наверно, погрешить против основ независимости суда», – сказал Соловьев.
Есть и еще области в работе судов, где ИИ мог бы пригодиться.
«Его можно использовать для учета и анализа исков, для того, чтобы распределить их по видам, для назначения судебных заседаний, хранения какой-то информации, доказательств, упорядочения и ведения протокола. То есть вся эта техническая работа действительно в дальнейшем может быть передана в руки искусственного интеллекта, который, я думаю, с этим сможет весьма успешно справиться», – отметил Соловьев.
Что касается следствия, то, как отметил юрист, с помощью ИИ там можно вести базы, криминалистические учеты, заводить некие алгоритмы, которые касаются личности преступника, и прогнозировать те возможные места, где преступник может появиться, а также, что предпринять, исходя из его портрета.
«Не исключаю, что это может быть полезно. Но конечно, личный сыск, следственные действия, допросы – ИИ не способен заменить», – добавил Соловьев.
Ранее публицист и эрудит Анатолий Вассерман рассказал НСН, почему ИИ сможет заменить половину российских чиновников.
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