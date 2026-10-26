В делах, которое предполагают состязательность сторон, нейростети абсолютно неприменимы. Но ИИ мог бы заняться рядом других категорий дел, и даже помочь следствию в поимке преступников, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил о том, что российских судей необходимо обучать работе с искусственным интеллектом и новыми видами цифровых доказательств. По словам Краснова, в судебных делах все чаще встречаются цифровые активы, электронные доказательства и материалы, созданные с помощью ИИ. В связи с этим, полагает председатель Верховного суда, традиционных юридических знаний судьям уже недостаточно. По мнению Соловьева, озвученная Красновым проблема сегодня крайне актуальная и важная.